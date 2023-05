Lampada di Super Mario ufficiale con 3 livelli di luminosità in offerta su Amazon

Entra nel fantastico mondo di Super Mario il nuovo accessorio di cui non potrai fare a meno: stiamo parlando della nuova lampada Icona con 3 livelli di luminosità. Questo straordinario gadget è l'oggetto da collezione perfetto e può essere acquistato ora su Amazon a soli 18,00€ invece di 34,90€.

La Lampada Super Mario non è solo un bellissimo oggetto da collezione, ma è anche una lampada a LED di alta qualità. Grazie alle sue tre impostazioni di luminosità, potrai regolare l'intensità della luce a seconda delle tue esigenze, rendendola perfetta per una vasta gamma di ambienti, dalla stanza dei giochi alla camera da letto.

Il design della lampada è ispirato al personaggio più iconico dei videogiochi, Super Mario. La lampada rappresenta la famosa scatola misteriosa che se colpita può far uscire delle monetine. Questo dettaglio accattivante darà un tocco di colore e di fantasia a qualsiasi ambiente. Inoltre ha 3 livelli di luminosità e una funzione integrata per lo spegnimento automatico.

Costruita con materiali di alta qualità, è resistente e durevole, e garantisce anni di uso e divertimento. La sua tecnologia LED garantisce una bassa emissione di calore, rendendola sicura al tocco anche dopo ore di utilizzo.

Oltre a essere una fantastica decorazione, la lampada risulta essere anche un'ottima idea regalo per tutti i fan di Super Mario. Che sia per un compleanno, un anniversario o semplicemente per fare una sorpresa, farà sicuramente felice ogni appassionato del mondo Nintendo.

Approfitta dello sconto del 48% e acquistala ora su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto