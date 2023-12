L'alleato PERFETTO per le pulizie: il robot aspirapolvere Xiaomi al 46% di SCONTO

Il Robot Aspirapolvere S10 di Xiaomi rappresenta l'apice dell'innovazione nella pulizia domestica, grazie alla sua navigazione laser avanzata e al rilevamento preciso dell'ambiente circostante. Dotato di una tecnologia di scansione a 360 gradi, questo robot esegue una rapida identificazione dell'ambiente domestico, creando una mappa accurata dell'abitazione. Il sensore di distanza laser all'avanguardia assicura un posizionamento preciso, misurazioni accurate della distanza e prestazioni ottimali.

La potenza del motore senza spazzole raggiunge i 4.000 Pa, consentendo al robot di rimuovere facilmente polvere e capelli. Il design 2-in-1 del serbatoio dell'acqua e del contenitore della polvere offre una soluzione completa per la pulizia. Il serbatoio dell'acqua intelligente rilascia l'acqua in modo uniforme per mantenere un'umidità costante senza bagnare eccessivamente il pavimento. Con tre diverse impostazioni dell'acqua, si adatta perfettamente ai diversi materiali del pavimento.

La pulizia a percorsi zig-zag e a forma di Y assicura un'efficienza eccezionale, simulando la pulizia manuale con movimenti ripetuti da sinistra a destra. La batteria ad elevata capacità da 3.200 mAh garantisce fino a 130 minuti di pulizia in modalità standard.

I numerosi sensori consentono al robot di riconoscere ambienti complessi, riducendo efficacemente la probabilità di urtare ostacoli o bloccarsi. Grazie all'app Xiaomi Home, è possibile controllare il robot aspirapolvere da remoto e monitorare l'avanzamento della pulizia. Connettendoti all'app, puoi sbloccare ulteriori funzioni di pulizia e gestire il tuo dispositivo con la massima comodità e flessibilità.

Amazon oggi applica un mega sconto del 46% sul robot aspirapolvere Xiaomi che viene venduto al prezzo finale di 181,56€.