L'alleato PERFETTO in cucina è il forno a microonde Samsung: oggi lo paghi pochissimo

Samsung è un'azienda che recita un ruolo da protagonista per ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, il forno a microonde Samsung viene messo in sconto del 17% e viene venduto alla cifra totale d'acquisto di 99€.

Oggi il forno a microonde Samsung lo paghi 99€

Il forno a microonde Samsung offre un'esperienza culinaria avanzata e salutare, grazie alle sue funzionalità innovative. Dotato di modalità Grill e una potenza combinata di 800 W per la cottura a microonde e 1200 W per il grill, questo forno offre prestazioni elevate per soddisfare ogni esigenza culinaria.

Con la funzione Quick Defrost, scongelare gli alimenti non è mai stato così facile. Basta selezionare il tipo di alimento e il peso e il forno calcolerà automaticamente il tempo di scongelamento ottimale, garantendo una rapida preparazione dei pasti.

Il Fresh Menù del forno a microonde Samsung permette di dire addio ai cibi pronti da scaldare, offrendo invece la possibilità di preparare gustose ricette fatte in casa in pochi minuti. Con ben 20 modalità di cottura, è possibile creare una vasta gamma di piatti freschi e deliziosi per tutta la famiglia.

Grazie all'interno in ceramica, la pulizia del forno è semplice e rapida. La superficie liscia è resistente ai graffi e non perde il suo colore nel tempo a causa dei residui di olio o grasso. Inoltre, è dotata di proprietà antibatteriche, garantendo un ambiente igienico per la preparazione dei pasti.

Su Amazon, oggi, il forno a microonde Samsung viene messo in sconto del 17% e venduto a soli 99€.

