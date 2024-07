L'alleato DEFINITIVO per le pulizie in casa è il robot aspirapolvere Philips (-59%)

Philips è un'azienda che opera in diversi settori dell'elettronica di consumo e oggi, su Amazon, in occasione del Prime Day 2024, viene applicato un mega sconto del 59% sul suo robot aspirapolvere per un costo totale e finale di 249,99€.

Sconto folle per il Prime Day: robot aspirapolvere Philips al 59%

Il robot aspirapolvere Philips è un dispositivo avanzato progettato per offrire una pulizia efficace e completa della tua casa. Con un'elevata potenza di aspirazione fino a 4000 Pa, è in grado di aspirare anche lo sporco più grande, come le briciole. Dispone di quattro livelli di aspirazione: Eco, Normale, Alto e Max, adattandosi alle diverse esigenze di pulizia.

La navigazione laser a 360° (LiDAR) consente al robot di scansionare la casa e scegliere il percorso più efficiente per pulire tutte le stanze, intorno ai mobili e negli angoli, senza tralasciare nulla. Con un'altezza di soli 96 mm, il robot pulisce anche sotto divani e letti, raggiungendo ogni angolo nascosto della tua casa.

La batteria a lunga durata da 4800 mAh permette al robot di pulire fino a 200 minuti o oltre 185 m² con una sola ricarica. Quando la batteria si scarica, il robot torna automaticamente alla stazione di ricarica e, una volta ricaricato, riprende la pulizia da dove si era interrotto.

Oltre ad aspirare, il robot lava i pavimenti in una passata, rimuovendo lo strato sottile di polvere accumulato quotidianamente. Questa funzione garantisce una pulizia più approfondita rispetto alla sola aspirazione, lasciando i pavimenti così puliti che potrai camminare scalzo senza preoccupazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.