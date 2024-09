Ladri sfruttano Google Maps: come proteggere la tua casa

Incredibilmente, Google Maps, solitamente visto come uno strumento utile per la navigazione, può diventare un'arma nelle mani di malintenzionati. Alcuni ladri, soprattutto negli Stati Uniti, hanno iniziato a sfruttare le immagini fornite da Google Maps per scegliere le case da svaligiare, e questo fenomeno sta iniziando a destare preoccupazione anche in Italia.

I criminali esaminano attentamente le immagini satellitari e di Street View per raccogliere informazioni preziose sulle abitazioni. Attraverso queste immagini, riescono a individuare possibili oggetti di valore, analizzare i sistemi di sicurezza presenti e identificare eventuali punti deboli nelle proprietà. Con queste informazioni a disposizione, possono pianificare con maggiore precisione i loro furti, aumentando le possibilità di riuscita.

Un modo per difendere la propria casa da questi attacchi è richiedere a Google la sfocatura della propria abitazione su Street View. Questa misura rende più complesso per i criminali ottenere informazioni dettagliate sull'edificio. Anche se non è una soluzione definitiva, può contribuire a rendere meno attraente l’abitazione per i malintenzionati.

Come applicare la sfocatura alla propria abitazione

Per sfocare la propria casa su Google Maps, bisogna collegarsi al sito dal computer e accedere alla modalità Street View. Una volta posizionati sulla visuale dell’abitazione, occorre cliccare sui tre puntini situati in alto a sinistra e selezionare "Segnala un problema" dal menu a tendina. Da qui, si seguiranno le istruzioni per indicare la parte da sfocare e il motivo della richiesta.

Tuttavia, c'è da considerare un possibile effetto collaterale: sfocare la propria casa potrebbe attirare l'attenzione indesiderata dei ladri, che potrebbero interpretare questa azione come un tentativo di nascondere oggetti di valore o vulnerabilità. Google afferma di rispettare la privacy degli utenti, offrendo la possibilità di oscurare abitazioni e utilizzando tecnologie avanzate per mascherare volti e targhe automaticamente.

Mentre la sfocatura della propria casa su Google Maps può aiutare a ridurre i rischi di furti, è essenziale adottare anche altre precauzioni, come installare sistemi di allarme, telecamere di sorveglianza e luci esterne. Inoltre, è consigliabile mantenere buoni rapporti con i vicini e segnalare alle autorità eventuali attività sospette nei dintorni.