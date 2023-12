La TV essenziale Serie MTC2000 LED di Metz ora in OFFERTA su Amazon!

Non tutte le TV sono Smart TV, ma non significa che queste siano meno convenienti: infatti dove una Smart è sicuramente più versatile, le TV "classiche" spesso si concentrano maggiormente sulla potenza e su un prezzo più contenuto, e soprattutto possono essere sfruttate da coloro che d esempio non fanno uso di streaming o internet. Ebbene, un'occasione per avere un TV 32 pollici di ottima fattura è a portata di click per te!

Da oggi puoi infatti aggiudicarti su Amazon in offerta la TV al LED Metz Serie MTC2000 da 32'' a soli 122,99€, con uno sconto del 28% sul totale e un risparmio per te di quasi 50€!

Tecnologia tedesca

Se non lo conosci, sappi che METZ è un marchio tedesco con oltre 80 anni di esperienza, che con i suoi prodotti offre sempre i migliori design, tecnologia e qualità. Come già detto questa TV NON possiede caratteristiche smart, tuttavia propone una cornice quasi invisibile su tre lati e la ricerca di una proporzione ottima dello schermo fullscreen.

Questa TV al LED Metz Serie MTC2000 offre un'esperienza immersiva in HD, e possiede tutti i tipi di connessione che possono servirti, dalle porte USB all'HDMI, ma è dotata anche di connessione di ricezione.

