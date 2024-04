La tua TV diventa smart alla massima qualità: Fire TV Stick 4K in maxi sconto

La Fire TV Stick 4K di Amazon è un dispositivo che va collegato alla TV e rende quest'ultima un vero e proprio hub multimediale, con la possibilità di accedere a tutti i contenuti streaming a disposizione e oggi, su Amazon, proprio la Fire TV Stick 4K viene scontata del 43% e viene venduta a 39,99€.

Mega sconto del 43% sul Fire TV Stick 4K

Il Fire TV Stick 4K trasforma il tuo salotto in un vero e proprio cinema domestico. Con immagini nitide in 4K Ultra HD e il supporto per formati avanzati come Dolby Vision e HDR10+, ogni dettaglio cattura la tua attenzione, mentre l'audio avvolgente di Dolby Atmos ti trasporta direttamente nel cuore dell'azione.

Questo dispositivo garantisce una riproduzione fluida anche quando ci sono numerosi dispositivi connessi, grazie al supporto per Wi-Fi 6.

L'intrattenimento non conosce limiti con il Fire TV Stick 4K. Accedi a una vasta libreria di film ed episodi di serie TV su piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+ e altro ancora (potrebbe essere richiesto un abbonamento separato). Inoltre, potrai goderti gratuitamente una varietà di contenuti dalle app di streaming supportate da annunci pubblicitari come YouTube, Twitch e Pluto TV.

Ma le capacità del Fire TV Stick 4K non finiscono qui. Grazie alla sua compatibilità con la Casa Intelligente, puoi controllare una serie di dispositivi, dalle videocamere alle luci, semplicemente con la tua voce. Chiedi ad Alexa le previsioni del tempo o di regolare l'illuminazione, tutto senza alzare un dito. E con il telecomando vocale Alexa, l'esperienza diventa ancora più intuitiva. Cerca, avvia e controlla i contenuti con la tua voce.

Su Amazon, oggi, la Fire TV Stick 4K viene scontata del 43% e viene venduta al prezzo totale e finale di 39,99€.

