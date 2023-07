La tua musica ovunque con la Kingston DataTraveler a soli 9,99€

Sono uno spettacolo di qualità i prodotti Kingston: un marchio che ci sorprende e ci coccola con memorie di ogni tipo e che si adattano ad ogni tua esigenza. Proprio uno dei suoi prodotti più venduti, oggi, è in offerta su Amazon a un prezzo più che succoso.

Stiamo parlando della Kingston DataTraveler Exodia M, che da oggi su Amazon puoi aggiudicarti a soli 9,99€, con uno sconto del 38% sul prezzo originale e un risparmio di circa 6€.

128 GB di dati sempre con te!

Qualità e comodità sono da sempre parole che vengono accostate ai prodotti di Kingston, e questa chiavetta USB non fa certo eccezione. Stiamo parlando di un prodotto che sfrutta un'interfaccia USB 3.2 di prima generazione, e che ti garantirà una velocità di scrittura e lettura davvero importante.

128 GB sono lo spazio a disposizione, ma non dobbiamo dimenticarci della versatilità del prodotto: infatti potrai coprire e scoprire a piacimento il cappuccio rimovibile della Kingston DataTraveler Exodia M incorporato a seconda delle tue esigenze, e potrai portarla con te senza il rischio di perderla grazie all'apposito aggancio posto in fondo, adatto per il tuo portachiavi.

