La tua casa diventa sempre più smart con la presa intelligente TP-Link ad un PREZZACCIO

La presa smart TP-Link Tapo P105 si distingue per il suo design compatto, offrendo una soluzione pratica e discreta per controllare i tuoi elettrodomestici in modo intelligente. Grazie al supporto Wi-Fi 2.4GHz, puoi gestire l'accensione e lo spegnimento dei dispositivi domestici in qualsiasi momento direttamente dall'apposita app Tapo.

Con il controllo da remoto, disponibile tramite l'app Tapo per dispositivi Android e iOS, hai il pieno controllo della presa anche quando sei lontano da casa, senza la necessità di utilizzare alcun hub aggiuntivo. Inoltre, la funzione di programmazione ti consente di creare facilmente routine di accensione e spegnimento dei tuoi elettrodomestici, organizzando al meglio le tue giornate.

Grazie alla funzione timer, puoi impostare dei countdown predefiniti per ottimizzare azioni ricorrenti, come ad esempio lo spegnimento della lampada nella stanza dei bambini. Inoltre, la presa Tapo P105 è compatibile con i principali assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, permettendoti di controllare i tuoi dispositivi con semplici comandi vocali per un'esperienza d'uso ancora più rapida e intuitiva.

Una funzionalità aggiuntiva è la modalità assenza, che ti consente di simulare la tua presenza in casa accendendo e spegnendo apparecchi come TV, radio e lampade a orari casuali, aumentando così la sicurezza del tuo ambiente domestico.

Su Amazon, oggi, viene attivato uno sconto del 38% sulla presa smart TP-Link che viene venduta a soli 9,99€.