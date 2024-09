La Superlega di Volley al via: come vederla in streaming, anche dall'estero

Prende il via questo week end la Superlega di Volley, la massima serie del campionato italiano di pallavolo maschile. La prima giornata della stagione regolare dà il via al campionato che potrà essere seguito in diretta streaming tramite DAZN.

Per gli appassionati c'è la possibilità di attivare DAZN Start, il piano "low cost" della piattaforma di streaming che consente l'accesso agli "altri sport", senza il calcio. DAZN Start costa 9,99 euro al mese, scegliendo il piano annuale con pagamento mensile. Questo piano è disponibile anche con abbonamento annuale con pagamento anticipato al costo di 99 euro (pagabili in 3 rate). In alternativa, le partite della Superlega di Volley sono disponibili anche con i piani Standard e Plus, che includono anche la Serie A e la Serie B.

Per vedere la Superlega di Volley in streaming dall'estero, oltre ad aver attivato un abbonamento a DAZN, è necessario ricorrere a una VPN, in modo da poter "spostare" il proprio IP in Italia, evitando i blocchi geografici all'accesso alla piattaforma. La VPN da utilizzare in questo momento è NordVPN che costa 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso.

L'offerta è attivabile di seguito, tramite il sito di NordVPN.

Come vedere la Superlega di Volley dall'estero: la procedura

Ecco la procedura da seguire per vedere la Superlega di Volley in diretta dall'estero:

attivare NordVPN

installare l'app di NordVPN e selezionare un server italiano per avviare la connessione VPN

e selezionare un per avviare la connessione VPN collegarsi a DAZN per seguire le partite

In questo momento, NordVPN è disponibile con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso oltre che con 3 mesi extra. L'offerta è disponibile di seguito.

