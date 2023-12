La schedaSD da 32GB SanDisk scontata del 49% e venduta ad un PREZZO REGALATO su Amazon

La schedina di memoria SanDisk Extreme PRO Micro SDHC da 32 GB è un accessorio essenziale per gli appassionati di fotografia e video, progettato per offrire prestazioni eccezionali. Il marchio SanDisk è sinonimo di affidabilità e innovazione nel campo delle memorie flash, e questo modello Extreme PRO si distingue per la sua capacità di soddisfare le esigenze di utenti professionisti e appassionati.

Con velocità di offload fino a 100 MB/s grazie alla tecnologia QuickFlow, questa scheda permette di risparmiare tempo nel trasferimento dei dati. La velocità di scatto fino a 90 MB/s è ideale per catturare istantanee nitide e per la modalità "burst" per la ripresa di foto in sequenza.

La classe di velocità UHS 3 (U3) e la classe di velocità video 30 (V30) garantiscono la capacità di registrare video in 4K UHD senza interruzioni, catturando ogni dettaglio in movimento.

La SanDisk Extreme PRO è stata progettata e testata per resistere a condizioni estreme. È impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X, offrendo una durabilità che la rende adatta a qualsiasi ambiente di utilizzo. Questa scheda è quindi la scelta ideale per chi ricerca prestazioni elevate e affidabilità in scenari impegnativi, come avventure all'aperto o produzioni video professionali.

Questo sconto applicato oggi da Amazon è davvero irripetibile: 49% sulla schedaSD targata SanDisk da 32GB per un costo finale d'acquisto di 9,99€.