La Scheda MicroSD di Samsung da 256GB ad un PREZZO FOLLE

Una Scheda MicroSD è un piccolo ma potente dispositivo di archiviazione e oggi, su Amazon, la schedina targata Samsung da 256GB è in maxi sconto del 37% per un costo finale di 21,99€.

MicroSD Samsung da 256GB a 21,99€: che affare!

La Samsung EVO Select mSD è una Micro SD progettata per offrire un'espansione affidabile della capacità di archiviazione per una vasta gamma di dispositivi. Con una generosa capacità di memoria di 256 GB, è ideale per cellulari, smartphone, tablet, PC, action camera, droni e molti altri dispositivi digitali.

Caratterizzata dalla velocità di lettura eccezionale fino a 130 MB/s, questa microSD offre prestazioni ultraveloci, consentendo un rapido trasferimento di dati e l'accesso veloce ai contenuti memorizzati. L'interfaccia UHS-I grado 3 contribuisce ad accelerare le operazioni di lettura e scrittura, garantendo un'esperienza fluida e reattiva.

La Samsung EVO Select mSD è progettata con un livello avanzato di sicurezza, offrendo 6 livelli di protezione. Questi includono resistenza all'acqua, protezione dalle temperature estreme, dai raggi X, dai campi magnetici, dalle cadute accidentali e dall'usura generale. Queste caratteristiche garantiscono che i tuoi dati e ricordi siano al sicuro in qualsiasi situazione.

Inoltre, la microSD è dotata di un adattatore SD incluso, rendendola compatibile con una vasta gamma di dispositivi dotati di slot SD. Questa flessibilità consente agli utenti di utilizzare la microSD in fotocamere digitali, computer portatili e altri dispositivi che richiedono schede di memoria di dimensioni standard. Si tratta di un prodotto la cui affidabilità e qualità d'uso è garantita da Samsung stessa.

L'offerta di oggi, di Amazon, è molto invitante e prevede uno sconto del 37% sulla Scheda MicroSD di casa Samsung: prezzo finale 21,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.