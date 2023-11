La scheda di memoria Samsung da 128GB a 12€ è IMPERDIBILE: PREZZO FOLLE

Una scheda di memoria è un dispositivo di archiviazione portatile e rimovibile che memorizza dati digitali, come foto, video, file audio e documenti. Oggi su Amazon è possibile acquistare la scheda di memoria da 128GB di Samsung scontata del 20% a 12€.

Immagazzina più che puoi con la scheda di memoria Samsung da 128GB

La Samsung EVO PLUS è una scheda di memoria Micro SDXC che si distingue per la sua affidabilità e capacità di archiviazione notevole, con una generosa capacità di 128 GB. Questa scheda è progettata per offrire prestazioni di alto livello, garantendo una veloce trasmissione e archiviazione dei dati, rendendola ideale per una varietà di dispositivi come smartphone, fotocamere, action cam e droni.

La tecnologia di memoria flash di alta qualità utilizzata nella Samsung EVO PLUS, unita al suo design compatto, la rende la scelta perfetta per gli utenti che desiderano espandere la capacità di archiviazione dei loro dispositivi in modo conveniente e affidabile. La compatibilità con lo standard SDXC assicura un'ampia compatibilità con una vasta gamma di dispositivi elettronici moderni.

Con classificazioni di prestazioni U3 e A2, la Samsung EVO PLUS è in grado di gestire operazioni ad alta intensità, come la registrazione di video in alta risoluzione e l'esecuzione di applicazioni avanzate su dispositivi mobili. La classificazione V30 garantisce una velocità di scrittura minima costante di 30 MB al secondo, ideale per catturare video in 4K e fotografie ad alta risoluzione senza interruzioni o ritardi.

Che tu stia catturando momenti preziosi con la tua fotocamera, registrando video d'azione con un drone o espandendo lo spazio di archiviazione del tuo smartphone, la Samsung EVO PLUS offre la capacità e le prestazioni necessarie per soddisfare le tue esigenze digitali in movimento.

Oggi su Amazon è possibile acquistare a 12€ grazie allo sconto del 20% la scheda di memoria Samsung.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.