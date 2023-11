La RAM DEFINITIVA per il tuo PC è Corsair: 30% di sconto su Amazon

La memoria RAM è un componente essenziale all'interno di un computer. La RAM funge da "area di lavoro" temporanea per il processore e altri componenti del sistema. Oggi, la memoria RAM di Corsair è scontata del 30% su Amazon e venduta a 49,26€.

La RAM Corsair è in promozione su Amazon: -30%

Le memorie RAM Corsair da 16 GB rappresentano un potente componente d'aggiornamento per migliorare le prestazioni del tuo computer. Il marchio Corsair è noto per la qualità dei suoi componenti informatici, e queste memorie non fanno eccezione.

Progettate per garantire elevate prestazioni, queste memorie sono ottimizzate per la piattaforma Intel X99 e la sesta generazione di processori Intel Core i5/i7 Skylake. Questo significa che sono pensate per lavorare al meglio con computer basati su tali tecnologie, offrendo un miglioramento significativo delle capacità di risposta e dell'efficienza.

Un aspetto interessante è il supporto alla tecnologia XMP 2.0, che semplifica l'overclocking automatico. Ciò significa che, se sei interessato ad aumentare le prestazioni del tuo sistema, questa funzione lo rende più facile da realizzare senza richiedere conoscenze tecniche avanzate. Il design a basso profilo dei dissipatori contribuisce a mantenere basse le temperature durante l'uso, garantendo un funzionamento efficiente e stabile anche in situazioni di carico elevato.

Le memorie RAM Corsair da 16 GB, quindi, sono progettate per offrire una solida prestazione per computer che richiedono elevate capacità di elaborazione, specialmente quelli basati su piattaforma Intel X99 e processori Intel Core i5/i7 Skylake di sesta generazione.

Su Amazon, la RAM Corsair è scontata del 30% e viene venduta ad un prezzo finale molto competitivo per questa tipologia di mercato: 49,26€.

