La nuova App di Iliad: gestione facile e intuitiva della tua offerta

Iliad ha lanciato la sua nuova app, offrendo agli utenti un modo ancora più semplice e intuitivo per gestire la propria offerta mobile e fibra. Con un'interfaccia moderna e funzionalità avanzate, l’app consente di controllare il proprio piano tariffario, monitorare i consumi, gestire i pagamenti e molto altro, tutto a portata di smartphone.

Funzionalità principali della nuova App Iliad

La nuova app di Iliad è stata progettata per offrire un’esperienza utente fluida e completa, con una serie di funzionalità pensate per semplificare la gestione del proprio account. Tra le caratteristiche principali troviamo:

Monitoraggio dei consumi

Visualizzazione in tempo reale dei Giga, minuti e SMS disponibili nel proprio piano.

Possibilità di attivare notifiche per avvisi sui consumi.

Gestione della propria offerta

Cambio e modifica dell’offerta in pochi tap.

Attivazione di opzioni aggiuntive direttamente dall’app.

Controllo della fatturazione e gestione dei pagamenti automatici.

Assistenza e supporto diretto

Accesso rapido al servizio clienti.

Sezione FAQ interattiva per risolvere rapidamente i dubbi più comuni.

Funzione di chat per ricevere supporto immediato.

Gestione della Fibra Iliad

Verifica della copertura per attivare l’offerta fibra.

Controllo della connessione internet e velocità della rete.

Configurazione e gestione dell’iliadbox e dei dispositivi collegati.

Un’App sicura e sempre aggiornata

Iliad ha sviluppato la sua app con un focus sulla sicurezza e sulla protezione dei dati. Gli utenti possono contare su un accesso protetto tramite autenticazione a due fattori e aggiornamenti frequenti per garantire sempre le migliori prestazioni.

Disponibilità e download

L’app è disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android. Può essere scaricata direttamente dagli store ufficiali e richiede solo pochi minuti per la configurazione. Per conoscere tutte le offerte di Iliad clicca qui.

