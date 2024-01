La migliore VPN per l'Italia è in offerta a metà prezzo per questo inizio di 2024

In occasione dell'inizio del nuovo anno, ExpressVPN ha scelto di lanciare una nuova promozione sul piano di 12 mesi, oggi in offerta a 6,24 euro al mese anziché 12,12 euro, con 3 mesi extra di servizio in regalo. E in più, se il servizio non dovesse rispondere alle aspettative iniziale, è sempre possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall'acquisto.

Larghezza di banda illimitata ad alta velocità, supporto clienti attivo 24 ore su 24 (sette giorni su sette) e navigazione anonima con un IP italiano sono gli elementi alla base del successo di ExpressVPN nel nostro Paese.

Perché ExpressVPN è la migliore VPN per l'Italia

Il motivo per cui ExpressVPN è considerata la migliore VPN per l'Italia è per la sua ricca offerta di indirizzi IP italiani, ognuno dei quali offre gli stessi vantaggi proposti dai server VPN premium dislocati in Europa e nel resto del mondo.

ExpressVPN è in grado di determinare in automatico la migliore posizione del server VPN in Italia per la tua rete. Inoltre, se hai un dubbio su quale server scegliere, puoi contattare il supporto per ottenere un consiglio su quale sia la migliore posizione VPN per un servizio o un sito specifico.

A tutto questo si aggiunge poi la ferrea politica di no-log perseguita da ExpressVPN e verificata in modo indipendente: in breve, l'azienda non conserva alcun registro delle attività e delle connessioni dei suoi clienti.

Approfitta dunque dell'offerta di inizio anno di ExpressVPN per attivare il servizio VPN migliore per l'Italia a quasi metà prezzo rispetto al costo di listino.

