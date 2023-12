La microSD da128GB di SanDisk è in maxi sconto del 40%: AMAZON OUTLET

SanDisk propone la Scheda di Memoria MicroSD da 128 GB con adattatore SD, un compagno ideale per ampliare la memoria dei tuoi dispositivi. Con una capacità di 128 GB, questa microSD è perfetta in particolar modo per i cellulari.

Compatibile con dispositivi host che supportano microSDXC e microSDXC UHS-I, questa scheda rispetta gli standard di compatibilità di Google e può essere utilizzata con Chromebook. Permette di immagazzinare un'enorme quantità di contenuti multimediali, dai più "leggeri" ai più "pesanti".

Classificata come Classe 10, questa scheda è pronta a registrare e riprodurre video in Full HD, assicurando prestazioni affidabili. Con una velocità di trasferimento fino a 120 MB/s, puoi spostare fino a 1.000 foto al minuto, rendendo il trasferimento dei tuoi dati veloce e senza intoppi.

La prestazione di classe A1 si traduce in un caricamento più rapido delle app, offrendo un'esperienza utente fluida e reattiva. Inoltre, grazie alla compatibilità con vari dispositivi e alla facilità d'uso, questa microSD SanDisk è una scelta conveniente e affidabile per espandere la memoria del tuo telefono cellulare e archiviare tutti i tuoi preziosi ricordi.

Su Amazon, oggi, l'offerta sulla microSD di SanDisk è davvero imperdibile: si tratta di uno sconto del 40% e un costo finale d'acquisto pari a 18€. Approfittane subito!