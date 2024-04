La eSIM più comoda per i tuoi viaggi

La eSIM che mancava. Saily, il nuovo servizio progettato dal team dietro NordVPN (leader nel settore VPN), ha tutte le caratteristiche per diventare la prima scelta di chi ha bisogno di un servizio di connettività cellulare all'estero.

Rispetto alla concorrenza, la eSIM internazionale Saily si distingue per la semplicità d'uso e il prezzo ultra-concorrenziale. A questo poi aggiunge un elemento non trascurabile come la sicurezza, sfruttando la "partnership" con NordVPN per l'appunto. Controlla i prezzi e i Paesi disponibili su questa pagina o cliccando uno dei bottoni qui sotto.

I vantaggi del nuovo servizio eSIM Saily

Partiamo proprio dal tema della sicurezza. L'utilizzo della eSIM Saily consente di connettersi alle reti Wi-Fi pubbliche di alberghi e aeroporti senza preoccupazioni di sorta. Ciò è reso possibile dal know-how del team di NordVPN, da anni punto di riferimento nel settore VPN.

Detto questo, Saily dimostra di voler essere da subito protagonista del mercato delle eSIM internazionali grazie a una copertura di oltre 150 nazioni in tutto il mondo. Ciò offre agli utenti l'imbarazzo della scelta, qualunque sia la loro meta finale.

All'ampia selezione di Paesi, si affianca un'offerta di piani in abbonamento completa. Per ciascuna nazione vi sono cinque diverse tipologie di piani, uno o due settimanali e gli altri mensili, con vari prezzi in base ai giorni di utilizzo e al numero di GB di Internet proposti.

A questo proposito, un ulteriore vantaggio è garantito dai prezzi ultra-concorrenziali delle tariffe applicate, per un rapporto qualità-prezzo eccellente.

Scopri i piani del servizio eSIM Saily su questa pagina: tutto quello che devi fare è selezionare il Paese dove sei diretto e attendere l'apertura della nuova schermata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.