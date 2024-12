Kotlin 2.1: le nuove funzionalità del linguaggio

JetBrains ha annunciato il rilascio di Kotlin 2.1.0, aggiornamento del linguaggio che introduce una serie di nuove funzionalità, miglioramenti per il compilatore e ottimizzazioni delle prestazioni.

Le principali novità di Kotlin 2.1.0

In questa release troviamo innanzitutto le condizioni di guardia nelle espressioni when che rendono la logica condizionale più comprensibile perché meno caotica. È poi possibile includere una condizione tramite if (o if ... else ) dopo la condizione principale associata ad un ramo. Il codice di un ramo con una condizione di guardia viene eseguito esclusivamente se sia la condizione principale che quella dell' if sono vere..

È ora possibile utilizzare break e continue non locali per interrompere o proseguire l'esecuzione di un loop in una lambda eseguita nel ciclo. Viene poi estesa l'interpolazione delle stringhe per semplificare l'uso dei $ . Questo senza la necessità di eseguirne l'escape. Tale funzionalità può risultare utile in attività come la creazione di schemi JSON sfruttando $$ come prefisso per l'interpolazione.

Da segnalare ance l'annotazione @SubclassOptInRequired con cui richiedere un opt-in esplicito per abilitare l'ereditarietà. È stata poi migliorata la risoluzione delle funzioni sovraccaricate con tipi generici così come abbiamo dei controlli più precisi per le espressioni when con "classi sigillate" (sealed class).

Si tratta in ogni caso di funzionalità ancora in fase di anteprima. Per divenire accessibili devono essere quindi abilitate direttamente al livello del compilatore.

Compilatore K2 e programmazione multipiattaforma

Il nuovo compilatore K2 mette a disposizione dei controlli configurabili per variabili inutilizzate, codice inaccessibile o valori definiti ma non impiegati. Esso consente inoltre di silenziare tutte le notifiche una per una.

K2 migliora il supporto per il plugin kapt . Si tratta di un processore di annotazioni per librerie come Dagger. Attualmente si trova in modalità di manutenzione ma vale la pena di evidenziare un miglioramento delle prestazioni.

L'ultima versione di Kotlin permette infine di utilizzare API Swift senza ricorrere agli header Objective-C, una nuova DSL per le opzioni del compilatore e la possibilità di pubblicare librerie multipiattaforma da qualsiasi piattaforma, macOS compresa.