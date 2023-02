Kodak Mini Shot 3: su Amazon disponibile con un'OFFERTA UNICA

Come la storia insegna, a volte un feeling più retrò, in un certo senso più "d'altri tempi", riesce ad esprimere meglio le nostre emozioni e le nostre passioni. Se da una parte la tecnologia cerca di portare in digitale la nostra vita, dall'altra c'è chi cede al romanticismo e alla poeticità dell'analogico, soprattutto in campo fotografico. Kodak è una delle aziende che da sempre lavora in questo modo, e ha creato prodotti di tutti i tipi, comprese anche le affascinanti macchinette instant print, come la Mini Shot 3.

Se volete immortalare rapidamente i vostri momenti più belli, sappiate che da oggi la Kodak Mini shot 3 è in offerta su Amazon a soli 116,99€, con un mostruoso sconto del 43%.

Kodak Mini Shot 3: il ritratto di un momento

Questo gioiellino è una fotocamera istantanea + stampante fotografica, perfetta per immortalare i vostri momenti più belli, potendo scegliere di stampare solo quelli che volete, annullando gli scatti riusciti male. Parliamo di un prodotto che fa foto con una qualità alta, che sfrutta la tecnologia 4PASS per stampare foto impeccabili all'istante.

La Kodak Mini Shot 3 inoltre vi permetterà di scegliere se stampare le vostre foto con o senza bordo, per dare il tocco personale anche a quello. Sappiate che inoltre questa macchinetta è collegabile all'apposita applicazione per smartphone, con la quale potrete stampare ovunque e in qualsiasi momento, potendo addirittura sfruttare le funzioni di realtà aumentata o decorative, come cornici eccetera.

