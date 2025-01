Kiwi Browser rimosso dal Google Play, ma sopravviverà in Edge

Kiwi Browser, il browser web completamente open source per Android è stato rimosso completamente dal Google Play. Il suo fondatore, Arnaud Granal, ha annunciato l’addio del browser sul server Discord ufficiale e sul repository GitHub: "Kiwi Browser è ora archiviato. Non verrà più aggiornato dopo gennaio 2025". Il browser era stato ritirato dal Google Play Store al momento dell’annuncio, ma la sua ultima versione è ancora disponibile su GitHub per il download. Come svelato da Granal in un messaggio separato "I browser sono molto complessi da gestire e richiedono un impegno prolungato. Ho avviato Kiwi come progetto parallelo e sono passati quasi 7 anni. Volevo solo estensioni per dispositivi mobili per me stesso. Il ‘problema’ è che Kiwi riceve 1 milione di download al mese, è ‘troppo’. quindi gli utenti si accumulano nel tempo e vogliono tutti qualcosa di nuovo e aggiornamenti (il che è ragionevole)".

La fine del browser web arriva dopo oltre mezzo decennio di esistenza. Tornando indietro di qualche pagina nella storia di Kiwi Browser, si scopre che il browser web Android basato su Chromium è stato lanciato per la prima volta nell'aprile 2018. L’anno successivo ha poi aggiunto il supporto per le estensioni di Chrome. Tuttavia, è stato nell'aprile 2020 che Kiwi Browser è diventato completamente open source. Oltre a supportare le estensioni di Chrome, il browser offriva funzionalità come la modalità notturna, il blocco degli annunci integrato, miglioramenti delle prestazioni, supporto per un facile utilizzo con una mano e una barra degli indirizzi inferiore opzionale.

Kiwi Browser: consigliate alternative, come Firefox, Vivaldi e Edge Canary

Quello di Kiwi Browser non è proprio un addio. Infatti, come riportato da Granal: "Il codice delle estensioni per Kiwi Browser è stato ora integrato in Microsoft Edge Canary". Gli interessati possono seguire le istruzioni fornite dal fondatore per installare le estensioni su Edge Canary per Android. Chi attualmente utilizza Kiwi, può continuare a usare l'ultima versione finché questa funziona. Il fondatore ha suggerito di cercare alternative come Mozilla Firefox, Vivaldi ed Edge Canary. L’utilizzo di un browser web obsoleto è pericoloso. Non solo non introduce alcuna nuova funzionalità, ma è anche vulnerabile a rischi di sicurezza indesiderati.