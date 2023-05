Kit Videosorveglianza ANNKE 3MP: su Amazon ben 70,00 Euro DI SCONTO sulle 8 telecamere

La sicurezza in casa non è mai troppa, e purtroppo i numeri sempre in aumento di furti o problemi domestici lo vanno a testimoniare. Spesso sono decine i dubbi che ci attanagliano mentre siamo fuori dalle mura di casa, dai più semplici a quelli più seri, finanche a quando vogliamo accertarci che il un nostro fedele amico animale se la stia passando bene. Sono queste e altre decine le occasioni in cui, oggettivamente, un paio d'occhi in più sono indispensabili, o magari delle telecamere facile da usare che facciano le nostre veci, come quelle 3MP di ANNKE.

Se avete bisogno di un dispositivo di questa portata, sappiate che da oggi in offerta su Amazon potrete acquistare proprio il kit da 8 telecamere di sorveglianza 3PM di ANNKE a soli 369,99€, con uno sconto del 16% e un risparmio totale per voi di ben 70,00€.

Telecamere wireless 3MP ANNKE: il controllo ovunque

Stiamo parlando di un prodotto che offre le immagini Full HD 3MP più nitide e una distanza di visione notturna fino a 100 piedi con il sensore di immagine avanzato, e con 18 LED IR. L'NVR WiFi 8CH. Supporta inoltre streaming Super HD fino a 5MP. Gli utenti possono collegare telecamere di sicurezza IP fino a 5 MP all'NVR per filmati più nitidi.

Queste 8 Telecamere senza fili 3MP ANNKE possono essere collegate a un dispositivo Alexa per il controllo hand-free, e sarà anche possibile ricevere push istantanei dall'app o avvisi sulla vostra email in caso di eventi di movimento. Inoltre registrano anche, sia video sia audio.

