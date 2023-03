Kit tastiera e mouse KROM Hot Wheels Edition: ecco un OTTIMO SCONTO su Amazon

Lo stile e l'utilità nell'epoca moderna vanno sempre a braccetto, soprattutto se a un prezzo davvero basso riusciamo ad ottenere più di un prodotto, e che richiami lo stile di un marchio a noi caro. KROM si occupa ad esempio di prodotti tecnologici di fattura spagnola che sfruttano diritti di marchi famosi, come ad esempio la combo qui citata di mouse, tastiera e tappetino dedicati alle famose macchinine da corsa Hot Wheels.

Ebbene, da oggi il prezzo scende ancora di più, perché su Amazon in offerta da oggi potrete trovare il Kit KROM Hot Wheels Edition a soli 19,23€, ovvero con un succoso 45% di sconto sul totale.

Kit KROM Hot Wheels Edition: lo stile che corre!

Partiamo col dire che, data la provenienza del prodotto, la tastiera che fa parte di questo kit è creata con il layout spagnolo, quindi alcuni dei tasti saranno diversi da quelli che utilizziamo in Italia. La tastiera è retroilluminata al LED RGB con effetti arcobaleno, e dispone di tecnologia anti ghosting in 19 dei suoi tasti, e dispone anche di 10 tasti multimediali dedicati.

Anche il mouse di questo Kit KROM Hot Wheels Edition è illuminato RGB, ergonomico e col marchio Hot Wheels sulla parte posteriore, dispone di 6 livelli di DPI regolabili sul momento. Infine il tappetino, chiaramente colorato e disegnato a tema come in foto, ha una superficie liscia e una base in gomma.

