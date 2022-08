Kit RAM Kingston FURY Beast da 16GB ad un prezzo FOLLE su Amazon

Aggiorna la memoria del tuo sistema utilizzando il kit di memoria UDIMM FURY Beast DDR4 3200 MHz da 16 GB di Kingston. Questo kit offre una capacità di 16 GB, disponibile in una configurazione di 2 x 8 GB, una velocità di clock di 3200 MHz (PC4-25600), un fattore di forma UDIMM a 288 pin e funziona utilizzando 1,2 V a 2400 MHz o 1,35 V a 3200 MHz. Acquista il kit ora su Amazon a soli 70,99€ invece di 100,99€.

L'aggiunta di più memoria al sistema consentirà di potenziarne le capacità, incluso il miglioramento delle prestazioni del sistema e della reattività delle applicazioni. I tempi di avvio saranno migliorati durante le operazioni di routine e più programmi potranno essere eseguiti contemporaneamente senza avere picchi di prestazioni. Questa memoria è protetta da una garanzia a vita limitata.

Kingston FURY Beast DDR4 è una buona scelta per chi cerca un aggiornamento per la propria build. Progettate per massimizzare le prestazioni del modulo di memoria, gli ingegneri Kingston hanno predefinito Intel Extreme Memory Profiles per raggiungere velocità fino a 3200 MHz.

Il kit è AMD Ryzen Ready e si integrerà perfettamente con il tuo sistema compatibile con SO-DIMM basato su AMD e fornirà un aumento delle prestazioni affidabile e compatibile per la tua build. Inoltre è presente un'elegante dissipatore di calore che ti consentirà di tenere a bada la temperatura ed evitare che il dispositivo si surriscaldi. Approfitta ora dello sconto del 30% e acquista il kit su Amazon, e abbonati a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

