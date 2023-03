Kit Pulizia Tastiera Ordilend: OFFERTA BOMBA su Amazon per il Kit 10 in 1

Che sia in casa, in un esercizio commerciale, per lavoro, o nella borsa a tracolla perché "non si sa mai quando può servire", è sempre utile disporre di qualcosa che ci aiuti a pulire e mantenere al top le prestazioni della nostra tastiera, soprattutto se nella nostra vita il PC (fisso o portatile che sia) è uno strumento indispensabile per il lavoro o per lo studio. Su Amazon quindi, per venire incontro alle nostre esigenze, possiamo trovare qualcosa a venirci in soccorso, come il Kit Pulizia Tastiera di Ordilend 10 in 1.

Se state cercando qualcosa di questo tipo ad un prezzo vantaggioso, la buona notizia è che su Amazon in offerta potrete acquistare questo Kit Pulizia Tastiera di Ordilend 10 in 1 a soli 14,44€, con uno sconto di ben 25,00€ che equivale addirittura al 64% del prezzo totale.

Kit Pulizia Tastiera Ordilend 10 in 1: niente più polvere

Abbiamo di fronte un kit portatile formato da ben 10 pezzi, che include per l'appunto una spazzola retrattile, un estrattore chiave, una penna con punta in metallo, una penna in plastica (lente), una spugna floccata, una spazzola morbida, uno spray (2 ml), due panni per lucidare, un panno in microfibra, e 5 piccoli panni di ricambio.

Le due penne di cui abbiamo parlato di questo Kit di Pulizia Tastiera Ordilend 10 in 1, sono combinabili: la penna con punta in metallo rimuove facilmente lo sporco nei fori degli auricolari o dei tasti del computer. La spugna floccata invece pulisce la polvere dalla custodia di ricarica dove non è facile da raggiungere. La penna di plastica invece è professionale e potete utilizzarla per l'obiettivo del telefono o della fotocamera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.