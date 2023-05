Kit pulizia tastiera A SOLI 6 euro su Amazon

Non sai come pulire per bene la tastiera del tuo pc? Non ti disperare, spendendo solamente 6,99 euro la tua tastiera tornerà pulita e come nuova. Acquista ora su Amazon il kit pulizia tastiera. Perfetto non solo per pulire computer ma anche smartphone e cuffie.

Con il kit pulizia tastiera il tuo pc sarà sempre lindo e pinto

Questo kit pulizia tastiera è un prodotto multifunzione che ti consentirà grazie ai suoi numerosi gadget di pulire alla perfezione la tua tastiera ma anche lo schermo del tuo computer. Include infatti:

una spazzola per tastiera

un attrezzo per la pulizia delle cuffie

un panno per la pulizia dello schermo

una bottiglia spray

un estrattore di tasti.

Tutto questo nel suo complesso costituisce la soluzione perfetta per mantenere puliti i tuoi dispositivi elettronici.

La spazzola per tastiera è dotata di una setola molto morbida che rimuove la polvere e lo sporco dalla tua tastiera. Vi è poi una spazzola retrattile con una copertura per tenere protette entrambe le estremità quando non in uso. Il panno per la pulizia dello schermo in dotazione è dotato di un tampone in microfibra che rimuove le impronte digitali e le macchie dagli schermi e dalle superfici. Per una pulizia profonda, utilizzalo semplicemente con la bottiglia spray inclusa.

L'attrezzo per la pulizia delle cuffie è appositamente progettato per rimuovere la cera dall'orecchio dalla fessura delle cuffie e del case di ricarica. È compatibile con Airpods 1 2 3 generazione, Airpods pro e praticamente con tutti gli auricolari Bluetooth.

Questo kit di pulizia per tastiere e desktop è adatto alla maggior parte dei dispositivi elettronici, inclusi laptop, PC, Apple Watch, Mac, tastiere meccaniche da gioco, altoparlanti, lenti della fotocamera, monitor, smartphone, TV e touchscreen. Dopo averlo provato benedirai il giorno in cui hai deciso di acquistarlo.

Approfitta del prezzo davvero piccolo e acquista ora su Amazon il kit pulizia tastiera.

