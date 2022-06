KIT prese SMART Wifi di Meross in sconto del 30% su Amazon

La presa intelligente Meross è un dispositivo che serve per far diventare qualsiasi apparecchio elettronico "SMART". Inoltre, grazie alle dimensioni ridotte, è possibile posizionarle praticamente ovunque, ottima anche la qualità costruttiva. Puoi acquistare il kit che contiene 2 prese ora su Amazon in offerta pagando solo 20,90€ invece di 29,99€.

La Smart Wi-Fi Plug MSS310R ha un involucro in materiale ABS ignifugo. Con la sua spina di tipo E, è compatibile anche con le prese francesi. Un piccolo extra: ha due ingressi per la presa di terra e quindi consente all'utente di collegarlo in diversi modi. La posizione dell'interruttore può essere situata sul lato del dispositivo, in alto o in basso.

Presente anche un pulsante che accende e spegne la spina. Tenendolo premuto per 5 secondi si avvia un processo di ripristino che reinstalla le impostazioni di fabbrica. Anche i programmi definiti (timer, routine, ecc.) verranno resettati. Su questo stesso pulsante di comando, un led che indica la “M” di Meross indica lo stato della presa. Quando lampeggia da arancione a verde è pronto per l'accoppiamento, si illumina in verde quando l'accoppiamento è completo e in rosso quando la connessione Internet viene interrotta.

La presa connessa Meross può erogare 3680 W e 16 A. Non richiede alcun bridge di connessione e funziona con un semplice router Wi-Fi, anche se supporta solo 2,4 GHz. E' possibile inoltre controllare la presa da remoto, come molti dei suoi concorrenti.

È anche possibile passare attraverso gli assistenti vocali per accendere o spegnere la presa. A differenza di Amazon, è infatti compatibile con Alexa, Google Home e SmartThings. L'utente può quindi chiedere al suo Nest Hub o al suo Echo Show di accendere una lampada (a sua volta collegata all'MSS310R), ad esempio. Peccato che HomeKit e Siri siano nuovamente messi da parte.

Se hai deciso di acquistare questo prodotto su Amazon, non lasciarti scappare lo sconto del 30% già applicato, e se sei cliente Prime puoi richiedere la spedizione in 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.