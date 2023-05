Kingston DataTraveler Exodia 32GB: da oggi in OFFERTA su Amazon con sconto dell'11%

Spostare dati, ascoltare musica e quant'altro sono azioni rapide e quotidiane, che possiamo effettuare con tutta comodità grazie alle mai troppo abusate chiavette USB. Questo alto utilizzo è il motivo per cui è sempre importante averne a portata di mano, e di qualitativamente buone. Kingston è un nome che non ha bisogno di presentazioni nel campo delle chiavette USB e delle schede di memoria, e proprio questo marchio vede ora in offerta la sua pennetta Exodia DataTravler da 32 GB di cui vi parliamo.

Il prodotto è già performante ed economico di suo, e da oggi su Amazon la chiavetta DataTraveler Exodia da 32 GB di Kingston è in offerta a soli 8,00€, con uno sconto dell'11% sul totale.

Kingston DataTraveler Exodia: la memoria per tutto

Per utilizzare questa DataTraveler non c'è bisogno di installare nulla, grazie al Plug and Play. Come da titolo, lo spazio disponibile in questo modello è di 32GB, e ha una velocità di lettura di 30 megabyte al secondo. Ovviamente si connette tramite USB, con un'interfaccia USB 3.2 di prima generazione.

Il design è semplice e funzionale, creato anche con un piccolo anello colorato nella parte superiore, che vi permetterà di attaccare questa chiavetta USB Kingston DataTraveler Exodia in offerta su Amazon al vostro portachiavi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.