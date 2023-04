Kindle Paperwhite da 6,8 pollici, il prezzo crolla del 25% ora su Amazon

Il Kindle Paperwhite è l'e-reader più popolare di Amazon e il nuovo modello presenta una serie di miglioramenti. Nonostante l'evoluzione ritardata, il Kindle Paperwhite è ancora molto potente e l'ultima generazione offre una serie di funzioni aggiuntive, come uno schermo più grande, un'illuminazione più luminosa e la ricarica USB-C. Acquistalo su Amazon a soli 119,99€ invece di 159,99€.

Il Kindle Paperwhite è ideale per chi preferisce leggere senza essere distratto dallo schermo di un computer o di un tablet, e il suo display e-ink è delicato per gli occhi. Lo schermo da 6,8 pollici è ideale per la lettura di romanzi e le cornici sono state ridotte drasticamente, rendendo il dispositivo più sottile e più bello da vedere. I 17 LED forniscono una fonte di luce più luminosa e calda, ideale per la lettura notturna.

Anche la durata della batteria del Kindle Paperwhite è stata aumentata. Il nuovo modello ha una durata di dieci settimane, rispetto alle sei della versione precedente. Il nuovo processore è più veloce del 20%, con tempi di avvio più rapidi. Il nuovo modello utilizza anche l'USB-C per la ricarica, una piacevole novità rispetto alla connessione microUSB del vecchio modello.

Il Kindle Paperwhite è anche impermeabile IPX8, quindi è possibile portarlo in spiaggia o in piscina senza temere danni causati dall'acqua. Inoltre, il gadget mantiene l'eccellente compatibilità audio della generazione precedente, che lo rende ideale per gli appassionati di audiolibri.

Nel complesso, il Kindle Paperwhite rimane una scelta eccellente per chiunque voglia acquistare il suo primo Kindle. Anche se i miglioramenti rispetto alla generazione precedente potrebbero non essere sufficienti a convincere gli attuali clienti Kindle a cambiare, il nuovo modello è un'ottima opzione per chi cerca un e-reader di alta qualità a un prezzo ragionevole. Il Kindle Paperwhite è inoltre supportato dall'impareggiabile assistenza clienti di Amazon, che lo rende un investimento privo di rischi. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

