Keynote: oggi è il giorno dell'evento Apple, ecco come seguirlo

Oggi, 9 settembre 2024, Apple è pronta a stupire ancora una volta il mondo con il suo atteso evento autunnale. Gli appassionati di tecnologia e i fan della mela morsicata sono in fermento per scoprire quali novità presenterà l'azienda di Cupertino. Il keynote, che inizierà alle 19:00 ora italiana e durerà circa due ore, promette di essere un vero spettacolo di innovazione e avanguardia tecnologica.

Per seguire l'evento in diretta, basterà collegarsi al sito ufficiale di Apple o al canale YouTube dell'azienda. Che si tratti di uno smartphone, un tablet o un computer, qualsiasi dispositivo connesso a internet permetterà di assistere alla presentazione, senza perdere un solo minuto di quello che si preannuncia essere uno degli eventi più importanti dell'anno nel mondo tech.

Il focus principale dell'evento sarà senza dubbio il lancio dei nuovi iPhone 16. Apple è pronta a svelare la nuova gamma di smartphone, che comprenderà quattro modelli: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Questi dispositivi, frutto di mesi di speculazioni e rumor, sono attesi con grande entusiasmo, e ci si aspetta che portino importanti aggiornamenti in termini di prestazioni, design e funzionalità.

Altre novità attese oltre ai nuovi iPhone

Oltre agli iPhone, Apple introdurrà la nuova generazione di Apple Watch. Tuttavia, non è ancora chiaro se verrà presentata anche una nuova versione di Apple Watch SE, il modello più economico della linea. Alcune voci parlano inoltre di una possibile presentazione di nuovi AirPods, che dovrebbero garantire un'autonomia maggiore e un miglioramento significativo della qualità audio.

Un'assenza significativa potrebbe riguardare iPad. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che Apple non presenterà nuovi tablet durante l'evento di oggi. Questo significa che gli amanti degli iPad dovranno pazientare ancora un po’ per vedere aggiornamenti su questa linea di prodotti.

In ogni caso, l'evento promette di essere un momento imperdibile per chiunque sia interessato alle ultime novità tecnologiche di Apple. Chi segue la diretta potrà assistere in tempo reale alla rivelazione delle nuove meraviglie che la casa di Cupertino ha preparato per il futuro.