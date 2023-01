KDE Plasma Mobile 23.01: migliorare le Gesture Navigation

Il team di developer del progetto KDE ha annunciato al suo pubblico di utenti e ad appassionati il rilascio di una nuova stable release della GUI (Graphical User Interface) dedicata ai dispositivi mobile. KDE Plasma Mobile 23.01 integra svariate innovazioni di rilievo che consentono concretamente a migliorare la già buona UX (User Experience) generale di questo ambiente grafico open source basato sulle librerie Qt con i diversi device dotati di touscreen. La novità più interessata presente in tale build riguarda il sistema di Gesture Navigation che ora risulta essere notevolmente più comodo ed intuivo anche quando si utilizza la landscape mode.

KDE Plasma Mobile 23.01 integra anche un rinnovato widget dell'orologio con una UI (User Interface) ridisegnata in modo tale da salvare più spazio su schermo quando si posiziona il dispositivo in orizzontale. Il widget PlasmaTube, un client per il servizio di video streaming Youtube, dispone ora del supporto al video playback e di un'interfaccia ridisegnata in modo tale da apparire più integrata con il resto del sistema.

Sempre in KDE Plasma Mobile 23.01 è possibile reperire la versione aggiornata del feed reader Alligator RSS. Anche in questo caso tale applicativo è stato dotato di una UI migliorata che funziona in modo più efficiente in modalità widescreen. L'emulatore di terminale QMLKonsole ora integra il supporto ad i command-line argument quando viene utilizzato per eseguire l'avvio di un applicazione. Mentre l'image viewer Koko implementa un nuovo setting component oltre ad un confirmation dialog che compare quando si scartando le modifiche ad un immagine aperta nell'editor.

L'applicativo per la gestione degli SMS/MMS Spacebar ha ricevuto diverse novità tra cui un pulsante per visualizzare rapidamente i messaggi più recenti ed una pagina per mostrare tutti i membri della conversazione ed un bottone per aggiungere rapidamente nuove persone all'interno di essa. Inoltre le operazioni di scrolling risultano ora notevolmente più fluide.