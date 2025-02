KDE Plasma 6.3: nuove impostazioni e focus sull'arte digitale

L'ecosistema desktop Linux è alimentato da vari ambienti desktop. Tra questi vi sono GNOME, Xfce, Cinnamon, COSMIC (attualmente in fase di sviluppo), KDE Plasma e altri. Quest’ultimo è uno dei più popolari, adatto soprattutto agli utenti che amano modificare l'aspetto e le sensazioni del proprio desktop. Tra le recenti novità, Il team KDE ha annunciato la versione 6.3 di Plasma. Questo aggiornamento apporta miglioramenti in diverse parti dell'ambiente Plasma, tra cui KRunner, KWin e altro ancora. Un miglioramento notevole nella versione Plasma 6.3 è che ora è più facile clonare i pannelli. Per farlo, basta entrare in modalità di modifica, cliccare sul pulsante "Clone Panel" nelle impostazioni del pannello, selezionare la posizione del pannello duplicato e il gioco è fatto.

KDE Plasma 6.3: le migliorie per gli artisti e designer

Anche il gestore delle finestre di Plasma, KWin, riceve un miglioramento che artisti e designer apprezzeranno. Il nuovo ambiente desktop ora esegue il rendering dei contenuti in modo più preciso, agganciando gli elementi alla griglia dei pixel dello schermo ogni volta che è possibile. Secondo il team di KDE, ciò ridurrà la sfocatura e produrrà immagini più nitide. I colori dello schermo sono ora più precisi, soprattutto quando si usa la luce notturna. Inoltre, gli utenti possono regolare la precisione del colore dello schermo, anche se questo potrebbe avere un impatto sulle prestazioni del sistema.

Tra le modifiche minori di KDE Plasma 6.3, ora c'è una categoria "Aiuto" nel launcher. La categoria "Impostazioni" è stata unita alla categoria "Sistema". Anche il menu contestuale del desktop è stato aggiornato. Quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su un collegamento simbolico, ora è disponibile un'opzione "Mostra destinazione". Questa consente una rapida navigazione al file o alla directory originale. Questa funzionalità molto richiesta era in precedenza disponibile solo nel file manager Dolphin, ma ora è accessibile sul desktop. Per conoscere tutte le novità del nuovo aggiornamento è possibile consultare l’annuncio ufficiale pubblicato sul sito di KDE.