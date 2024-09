GNOME 47: nuovo ambiente desktop rilasciato in via ufficiale

Sei mesi dopo il lancio della versione 46, GNOME 47 "Denver" è stato rilasciato oggi ed è ora disponibile per chiunque sia interessato a provarlo. Come le versioni recenti, non introduce cambiamenti sconvolgenti ma offre una solida build in aggiunta a quelle già disponibili. Naturalmente, GNOME 47 porta abbastanza novità per migliorare la sua esperienza utente e funzionalità complessive. Tra le maggiori novità vi è il supporto per nove colori di accento nella sezione Stile del pannello Aspetto in Impostazioni. Non mancano poi l'implementazione del portale Selezione file in modo da poter finalmente vedere miniature più grandi quando si aprono file nelle app preferite e l'implementazione del protocollo di dialogo XDG su Wayland per specificare suggerimenti su superfici come la modalità di dialogo.

GNOME 47 include anche il supporto per il protocollo di lease DRM e la reimplementazione del supporto per i temi del cursore X11 legacy. Vi è anche il supporto per la codifica hardware per le registrazioni dello schermo, il supporto per le associazioni di tasti e le azioni degli strumenti tablet. Infine, nonché il supporto per gli intervalli di pressione degli strumenti tablet. L’update introduce inoltre il supporto sperimentale del protocollo di gestione del colore nella finestra Mutter e nel gestore composito. Vi è anche il supporto iniziale della sincronizzazione esplicita PipeWire, l'implementazione della logica di posizionamento e messa a fuoco con finestre sempre in primo piano, il supporto per il portale di notifica per utilizzare sempre il protocollo GTK. Non manca poi il supporto per la creazione di GNOME Shell con Mutter compilato senza supporto X11 per un futuro esclusivamente Wayland.

GNOME 47: le altre novità incluse nell’aggiornamento

GNOME 47 introduce numerosi miglioramenti, tra cui notifiche ottimizzate sulla schermata di blocco. L’update include anche una migliore corrispondenza del monitor durante il ripristino delle finestre in caso di hotplug del monitor, anteprime dell'area di lavoro migliorate in Window List e Workspace Indicator Shell e rilevamento migliorato dei file non ricercabili nel visualizzatore di documenti Evince. Nautilus ha aggiunto un menu "scelte" per la selezione dei file, supporto per la barra laterale dei luoghi rinnovata e miglioramenti alla ricerca. Epiphany ha ricevuto nuove funzionalità, tra cui preferenze per gesti di navigazione, controllo luminosità in modalità scura e supporto per l'importazione di password CSV. GNOME Calendar ora supporta il trascinamento dei file ICS. GNOME Software faciliterà l'installazione di DKMS con Secure Boot. GNOME Control Center ha modernizzato la finestra "Aggiungi utente" e aggiunto il supporto MS365. Infine, sono stati aggiunti anche nuove funzionalità a GNOME Maps e GNOME Remote Desktop.

Naturalmente, questa versione include molte altre modifiche minori. Per scoprire tutte le novità di questa versione è possibile consultare il changelog ufficiale pubblicato sul sito ufficiale del progetto. La serie di ambienti desktop GNOME 47 dovrebbe presto fare il suo ingresso nei repository software stabili di varie distribuzioni popolari e sarà il desktop predefinito per le prossime versioni delle distribuzioni principali come Fedora Linux 41 Workstation o Ubuntu 24.10.