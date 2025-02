KDE Plasma 6.3.1 migliora Plasma Discover e include vari bugfix

Solo una settimana dopo il rilascio di Plasma 6.3, il team KDE ha distribuito il primo aggiornamento di correzione dei bug alla sua ultima serie, ovvero KDE Plasma 6.3.1. Questa versione corregge diversi problemi, fornendo traduzioni e assicurando un'esperienza utente più fluida in generale. Detto questo, il tema Breeze non causa più crash occasionali nelle app non KDE, KScreen Doctor ora gestisce gli output della modalità DPMS in modo più affidabile. Infine, Info Center non ha più problemi con lo sfarfallio delle pagine nel suo pannello energetico.

Tra le altre novità, KWin, il gestore delle finestre di KDE, riduce i problemi grafici e rifinisce le funzionalità di visualizzazione avanzate come la luce notturna e l'offload per HDR. Inoltre, un’altra modifica riguarda una correzione che assicura che la luminosità non aumenti inaspettatamente quando si abilita la luce notturna. Inoltre, l'interfaccia di Plasma Desktop offre interazioni più fluide con gli applet, una gestione migliorata dei dispositivi di input e un comportamento più stabile del trascinamento nelle barre degli strumenti e nei launcher.

Plasma 6.3.1: i miglioramenti dei plugin dell’ambiente desktop

Per quanto riguarda i componenti aggiuntivi, l'applet Color Picker vede miglioramenti nei suoi suggerimenti e nel comportamento dei pulsanti di scelta. L'applet Kate Sessions è ora più intuitivo con la tastiera, consentendo una navigazione più fluida quando si gestiscono più documenti di testo. KDE Plasma 6.3.1 apporta anche una serie di perfezionamenti a menu, pannelli e applet. Una correzione particolarmente visibile è il comportamento aggiornato nei launcher Kickoff e Kicker. Ciò garantisce una navigazione e una selezione da tastiera più accurate. Gli utenti potranno bloccare gli elementi o trascinarli all’interno del launcher in modo più intuitivo, con meno crash o altri problemi.

Infine, vale la pena notare che in questa versione sono stati aggiornati anche il gestore degli arresti anomali di Dr. Konqi, l'integrazione del browser Plasma e numerosi altri componenti desktop principali. Lo stesso vale per la barra delle applicazioni, il task manager e l'orologio digitale. Gli utenti che desiderano saperne di più, possono consultare il changelog completo di Plasma 6.3.1, pubblicato sul sito ufficiale del progetto.