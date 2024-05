KDE Plasma 6.1: rilasciata versione beta per test pubblici

KDE Project ha annunciato il rilascio della beta di KDE Plasma 6.1 per i test pubblici. La più grande novità della versione è l'attesissima funzionalità di sincronizzazione esplicita della GPU. Si tratta di una buona notizia per gli utenti di GPU NVIDIA che hanno avuto problemi con la sessione Plasma Wayland. Ora che la sincronizzazione esplicita è arrivata nello stack grafico Mesa 24.1, gli utenti Plasma possono godersi un'esperienza Wayland migliorata. KDE Plasma 6.1 promette inoltre supporto al triplo buffering per animazioni più fluide, un migliore supporto per le app Flatpak e una nuova pagina Desktop remoto in Impostazioni di sistema per attivare e configurare accessi remoti RDP. Vi sarà poi un nuovo effetto "Nascondi cursore", notifiche migliorate e salvataggio manuale della sessione su Plasma Wayland. Infine, è prevista la possibilità di eseguire calcoli e conversioni di unità da Kicker e supporto migliorato per le VPN WireGuard.

KDE Plasma 6.1: le altre novità della nuova versione beta

Inoltre, la beta di KDE Plasma 6.1 abilita il nuovo effetto "Scuoti il cursore per trovarlo" per impostazione predefinita. Inoltre, offre la possibilità di mantenere il colore della retroilluminazione sincronizzato con il colore dell'accento attivo sui laptop con tastiere retroilluminate RGB. KDE aggiunge il supporto per l'aggiornamento manuale delle app Snap in Plasma Discover. Inoltre, introduce una serie di miglioramenti al widget Alimentazione e batteria, scansione diretta per schermi ruotati e migliora il supporto per le app XWayland. Oltre a ciò, KDE Plasma 6.1 offre una funzionalità di ripristino della sessione sperimentale per Plasma Wayland che riapre le app aperte all'ultimo logout. Le pagine di Impostazioni di sistema sono poi state modernizzate e vi sono numerosi miglioramenti dell'interfaccia utente.

La versione finale di KDE Plasma 6.1 sarà disponibile a partire dal 18 giugno 2024. Tuttavia, i tarball stabili saranno disponibili per gli integratori di sistema una settimana prima, ovvero a partire dal 13 giugno. Fino ad allora, gli utenti provare la versione beta di KDE Plasma 6.1 sulle edizioni di prova delle distribuzioni openSUSE Tumbleweed o KDE neon. Come sempre è bene ricordare che si tratta di una versione pre-release che può anche contenere bug.