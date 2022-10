KDE Plasma 5.26.2: disabilitata la funzione di Animated Wallpaper

Il team di developer del progetto KDE, storico ambiente grafico open source basato sulle librerie Qt, ha annunciato alla propria community di utenti ed appassionati la disponibilità di una nuova point release di KDE Plasma 5.26. Nel dettaglio si tratta della seconda build dedicata a tale ramo del desktop environment. KDE Plasma 5.26.2 arriva con un giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia stabilita dai coder di KDE ed introduce una serie di bugfix e miglioramenti nel codice che rendono la sessione desktop più stabili e sicure, anche grazie all'implementazione di alcune misure di sicurezza e patch dedicate.

In particolare KDE Plasma 5.26.2 implementa un workaround per alcuni gravi problemi di memory leak durante l'utilizzo della libreria xcb_glx ed il display server Xorg. Tale componente software è usato per consentire il corretto funzionamento della funzionalità chiamata Animated Wallpaper. Nell'attesa di risolvere definitivamente questo bug, e per evitare il consumo eccessivo delle risorse di CPU (Central Processing Unit) e RAM (Random Access Memory) e dunque il rallentamento delle operazioni dell'utente, tale funzione è per il momento disabilitata completamente nelle sessioni desktop che usano X11.

Inoltre KDE Plasma 5.26.2 dispone di un fallback mechanism che consente al sistema di eseguire lo switch automatico al wallpaper di default nel canso in cui l'immagine scelta dall'utente non risulti disponibile o l'URL impostato sia vuoto. Altro bug fastidioso risolto in tale release riguarda la Digital Clock applet che adesso non ha più problemi di dimensionamento dei font nel quadrante.

KDE Plasma 5.26.2 beneficia di una migliore integrazione con i pacchetti precompilati in formato Flatpak e Snap grazie all'aggiornamento del graphical package manager Plasma Discover, che ora è capace di verificare e visualizzare automaticamente una serie d'informazioni dei software etichettati come "beta", in modo tale da da avvertire preventivamente l'utente se sono troppo datati, andando quindi a consigliare l'utilizzo di un pacchetto più recente.