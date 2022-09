KDE Plasma 5.25.5: migliorato il supporto alle configurazioni multi-monitor

l team di developer KDE ha rilasciato una nuova point release del progetto. KDE Plasma 5.25.5 è la quinta build di tale ramo ed implementa una serie di interessanti innovazioni che vanno a migliorare la già buona user experience di questo desktop environment che si basa sulle note librerie grafiche Qt.

In KDE Plasma 5.25.5 è stata ulteriormente migliorata l'integrazione tra il compositing window manager Kwin, sviluppato dagli stessi coder del progetto KDE, ed il display server Wayland, ovvero quel componente software delle distribuzioni Linux che concretamente gestisce gli input/output dell'utente all'interno dell'ambiente desktop e fornisce la base per l'esecuzione del rendering della GUI (Graphical User Interface).

Su tale release sono infatti stati implementati una vasta serie di bugifx e correzioni per le sessioni con Wayland in modo tale da risolvere dei crash che si verificavano quando si eseguivano dei drag & drop dei file da allegare all'interno delle mail compilate con il client Thunderbird. Oltretutto è stato migliorato il supporto ad una vasta serie di applicativi GTK, come ad esempio GIMP, che in passato non comparivano correttamente all'interno del Task Manager.

I programmatori hanno lavorato anche sul codice dell'application launcher di sistema, chiamato Kickoff, andando a riabilitare la funzionalità di touch scrolling e migliorano la funzione di ricerca che adesso risulta essere più celere e precisa.

Sempre in KDE Plasma 5.25.5 sono arrivate delle patch per sistemare il supporto alle configurazioni multi-monitor durante le sessioni con il display server Wayland. In passato infatti in alcuni contesti l'output dei monitor secondari non veniva visualizzato correttamente. Adesso tali problematiche sono state completamente risolte ed è possibile duplicare o estendere il desktop su diversi monitor proprio come avveniva con Xorg.

Novità arrivate anche per Plasma Discover, il graphical package manager di KDE, che beneficia di un serie di aggiornamenti che vanno a sistemare alcune imperfezioni del software, come ad esempio i freeze che si verificavano al lancio dell'applicativo oppure l'assenza di connessione di rete.