KDE Plasma 5.25.4: migliorata l'integrazione con Wayland e i giochi Proton

Il team di coder KDE ha rilasciato una nuova point release del progetto. KDE Plasma 5.25.4 è il quarto update di tale ramo ed implementa una serie di piacevoli innovazioni che vanno a migliorare la già ottima user experience di questo ambiente grafico basato sulle librerie Qt. In tale release è stata migliorata ulteriormente l'integrazione tra il compositing window manager Kwin ed il display server Wayland, ovvero quel componente software delle distribuzioni Linux che concretamente gestisce gli input/output dell'utente all'interno dell'ambiente desktop e fornisce la base per l'esecuzione del rendering della GUI (Graphical User Interface).

KDE Plasma 5.25.4 beneficia anche di svariati bugfix che migliorano le prestazioni e la stabilità con i programmi eseguiti tramite il non-emulatore Wine e le Steam Proton Application. In passato infatti si verificavano diversi crash quando l'utente eseguiva specifiche azioni durante le sessioni di gioco ma i developer del progetto hanno finalmente sistemato queste problematiche.

Sempre in KDE Plasma 5.25.4 i programmatori hanno lavorato in modo tale da migliorare le sessioni con il vecchio display server Xorg. Nel dettaglio sono arrivate una serie di patch per Plasma Discover, il graphical package manager del progetto, che risolvono diversi crash che si verificavano quando l'utente usciva dalle applicazioni in seguito ad un update. Inoltre è stato eliminato il bug che rompeva il contatore delle notifiche di aggiornamento.

Altra novità di rilievo riguarda Kickoff, il launcher delle applicazioni di KDE, su cui adesso è possibile fissare le proprie applicazioni preferite tramite un semplice drag & drop. Inoltre è stata migliorata la gestione del firewall tramite all'aggiunta dell'opzione, all'interno dei System Setting, chiamata "Aggiungi Regola". Gli utenti potranno quindi impostare le proprie regole tramite una comoda UI (User Interface) integrata.

KDE Plasma 5.25.4 dovrebbe essere presto disponibile sui repository delle principali distribuzioni Linux. Dunque le persone già usano KDE non dovranno fare altro che aggiornare normalmente il sistema.