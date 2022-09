KDE Gear 22.08.1: arrivati diversi update per KItinerary

Il team di coder del progetto KDE Plasma ha annunciato alla propria community di utenti ed appassionati la disponibilità della nuova point release di KDE Gear. Si tratta nello specifico di quel bundle di programmi e librerie software sviluppate dagli stessi mantainer del desktop environment. KDE Gear 22.08.1 è un set di più di cento applicativi ed utility open source che vengono gestiti e rilasciati in modo comune. Fanno parte di tale collezione applicazioni anche molto note agli utenti che vengono utilizzate quotidianamente, come ad esempio: Dolphin, il file manager di riferimento di KDE Plasma, Okular, il document viever, il code editor Kate, l'utility di compressione dei file Ark ed il famoso emulatore di terminale Konsole.

Tale bundle di applicativi viene trattato in modo particolare dal team di coder KDE e quindi va a beneficiare di tutta una serie di attenzioni speciali oltre ad una serie di integrazioni con l'ambiente grafico di prima classe. Questi programmi sono infatti raccomandanti dagli stessi sviluppatori del progetto e di conseguenza vengono quasi sempre implementati di default dalle diverse distribuzioni Linux.

KDE Gear 22.08.1 è la prima point relaese del ramo. In questa build è possibile reperire diversi bugfix e patch. Gli sviluppatori hanno infatti operato una pulizia del codice generale, migliorando indirettamente anche la stabilità ed affabilità dei programmi della suite. Una delle novità presenti in KDE Gear 22.08.1 riguarda il visualizzatore di immagini Gwenview, che adesso è capace di aprire i file in formato .xcf generati dal popolare editor di immagini GIMP.

Altra innovazione interessante riguarda il player Elisa, grazie ad una serie di patch è stato finalmente introdotto il supporto alla cover degli album nel formato d'immagine JPG. Sempre in KDE Gear 22.08.1 è arrivato un update per KDE Itinerary, un digital travel assistant , e la libreria KItinerary. Ora tale tool è dotato di un generic boarding pass extractor per individuare il terminal preciso all'interno dei un aeroporto sfruttando i dati presenti sul biglietto.