KDE Gear 22.04.3: introdotti diversi bugfix e patch di sicurezza

Il team di coder del progetto KDE Plasma ha annunciato alla propria community di utenti la disponibilità della nuova stable release di KDE Gear, ovvero il bundle di applicazioni e librerie software sviluppate dagli stessi mantainer dell'ambiente grafico. KDE Gear 22.04.3 è una collazione di più di cento software e tool che vengono gestiti e rilasciati in modo comune. Fanno parte di tale set di applicazioni programmi molto noti e gettonati come Dolphin, il file manager di riferimento di KDE Plasma, Okular, un document viever, il code editor Kate, l'utility di compressione dei file Ark ed il famoso terminal emulator Konsole.

Questo bundle di software beneficia dunque di tutta una serie di integrazioni con il desktop environment KDE Plasma e viene quindi anche consigliato dagli stessi sviluppatori del progetto. Ecco perché non di rado questi programmi vengono inclusi di base in moltissime distribuzioni.

KDE Gear 22.04.3 è la terza point release di tale ramo stabile. Questa build introduce diversi bugfix e patch. Gli sviluppatori infatti hanno lavorato in modo da ottenere una maggiore pulizia del codice ed indirettamente anche una migliore stabilità ed affabilità della suite, che dunque risulta essere perfetta per qualsiasi tipologia di ambiente di lavoro.

In KDE Gear 22.04.3 è stato risolto un fastidioso bug di Kdenlive, un software di video editing open source, che portava il programma, in alcuni contesti, ad applicare una serie di filtri con intensità doppia rispetto a quella impostata originariamente dall'utente. Ovviamente tale situazione comprometteva le operazioni di montaggio video ma fortunatamente il tutto è stato sistemato.

Novità arrivate anche per il file manager Dolphin, adesso non si verificano più i crash occasioni durante l'esecuzione di una ricerca dei file presenti in determinate directory. KDE Gear 22.04.3 sarà presto disponibile nei repository delle principali distribuzioni Linux, gli utenti dunque non dovranno fare altro che aggiornare normalmente il proprio sistema per ricevere i pacchetti più recenti di tale suite software.