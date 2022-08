KDE Frameworks 5.96: implementato l'indicatore di batteria per i device wireless

Il team di programmatori del progetto KDE, storico ambiente grafico open source basato sulle librerie Qt, ha comunicato alla sua community di utenti la disponibilità di un nuovo aggiornamento del KDE Frameworks, ovvero l'insieme di librerie, software ed utility che stanno alla base di tale desktop environment. KDE Frameworks 5.96 implementa una serie di migliorie non indifferenti che contribuiscono a migliorare, anche notevolmente, il workflow dell'utente. La novità che sicuramente cattura maggiormente l'attenzione in KDE Frameworks 5.96 è l'indicatore della batteria per i device wireless connessi al computer. Si tratta di preciso di un upgrade del widget di sistema chiamato "Batteria e Luminosità" che adesso è stato migliorato tramite l'aggiunta di questa comoda funzionalità di monitoraggio della carica dei propri dispositivi senza fili.

KDE Frameworks 5.96 beneficia di una funzione "Apri Con" rinnovata che include una barra di ricerca con cui reperire l'applicativo desiderato oltre alla classica lista del software disponibile sul sistema. Sempre in tale build gli sviluppatori hanno lavorato sui programmi realizzati tramite il Kirigami framework oltre che sulle QtQuick-based app in modo tale da uniformarle al meglio con il resto dell'ambiente grafico. Novità simili sono arrivate anche per il widget dell'orologio analogico e per Okular, il document viewer realizzato dai coder di KDE, che ora sono stati programmati in modo tale da adattarsi automaticamente al tema di sistema scelto dall'utente.

Ovviamente è stata operata una revisione del codice sorgente, andando quindi ad inserire tutta una serie di patch pensata per risolvere imperfezioni e bug di vario genere. Cosi facendo i developer hanno stabilizzato ulteriormente KDE Frameworks e di riflesso l'intero KDE Plasma. Tale upgrade dovrebbe arrivare presto nei repository software delle distribuzioni Linux che adottano le versioni più recenti di KDE. Gli utenti dovrebbero quindi ritrovarsi KDE Frameworks 5.96 come normale update del sistema nel momento in cui viene lanciato l'aggiornamento tramite il package manager di riferimento.