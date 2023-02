KDE Frameworks 5.103: migliorato il supporto al formato Flatpak

Il team di coder di KDE ha avviato la distribuzione di nuovo aggiornamento di KDE Frameworks. Quest'ultima edizione della serie di librerie che stanno alla base di questo ambiente open source implementa una serie di novità interessanti. Su KDE Frameworks 5.103 è possibile reperire un rinnovato supporto al formato di applicativi Flatpak. Infatti sono stati risolte diverse problematiche che generavano dei crash durante l'installazione o l'aggiornamento dei software Flatpak. Questi bug si verificano in special modo nelle configurazioni software dove è presente il file system Btrfs. Ora gli utenti del desktop environment possono quindi godere di una UX (User Experience) ottimale con questo genere di formato che sta diventando lo standard di riferimento per tutte le distribuzioni Linux.

Su KDE Frameworks 5.103 sono disponibili anche dei miglioramenti per quanto concerne l'integrazione con Wayland. Sono state eliminate diverse imperfezioni presenti nelle Plasma Wayland session inerenti soprattutto alla gestione del clipboard e dello screenshot tool Spectacle. Queste problematiche sono quindi stata risolte in modo tale da rendere la transizione a Wayland meno problematica per coloro che vengono dal vecchio display server Xorg.

Sempre in KDE Frameworks 5.103 troviamo implementati una serie di nuovi messaggi di errore che vengono visualizzati quando si tenta di eseguire un programmata da CLI (Command Line Interface) non installato sul sistema. Oltretutto i coder hanno provveduto a sistemare i problemi di posizionamento dei Plasma Panel widget pop-up che venivano centrati nel modo scorretto nelle configurazioni multi-monitor e sono stati corrette anche alcuni bug con le QtQuick-based app che presentavano diversi glitch grafici a causa di alcuni bug nella framed view degli angoli arrotondanti.

Novità anche per la funzionalità di scrolling sulle scrollbar che ora appare notevolmente più fluida ed inoltre supporta meglio i sistemi con lingue RTL (Right-to-Left). Tutte questi bugfix e patch saranno presto integrante e disponibili anche sulla versione stabile di KDE Plasma 5.27.