Kaspersky: sconti per un Black Friday all'insegna della sicurezza

Il Black Friday è un'occasione per approfittare di offerte, sconti e promozioni come in pochi altri momenti dell'anno. Ma è anche un periodo che nasconde delle insidie, questo a causa dei cybercriminali che approfittano del momento favorevole per tentare di raggirare i consumatori, diffondere malware, scatenare compagne di phishing, insidiare i dati tramite ransomware, sottrarre informazioni sensibili ed identità altrui.

Per ottenere solo il meglio dal Black Friday è quindi necessario proteggere sé stessi e i propri dispositivi con delle soluzioni antivirus aggiornate, collaudate e affidabili. Come nel caso delle proposte di Kaspersky, azienda leader nella creazione di piattaforme per la sicurezza che, proprio durante questo Black Friday, presenta degli sconti fino al 62% sulle sue formule Premium, Plus e Standard.

Kaspersky Premium: 1 dispositivo per 1 anno a 29,99€ con il 62% di sconto

Kaspersky Premium è la soluzione più avanzata per la protezione dai virus e la tutela della privacy, con in più la garanzia di un supporto tecnico premium da parte di esperti in grado di risolvere da remoto qualsiasi problema dovesse presentarsi durante l'uso del software.

Protezione totale contro le minacce

Facile da installare con un semplice account e senza codici di attivazione, Kaspersky Premium è anche semplice da gestire e da condividere in pochi clic. Tra i servizi premium è compresa la difesa dell'identità scongiurando gli accessi non autorizzati al sistema e il furto di documenti importanti. La protezione Smart Home verifica poi la presenza di eventuali vulnerabilità nella rete Wi-Fi domestica e mostra una notifica quando un nuovo dispositivo effettua un tentativo di connessione alla rete.

Sono disponibili inoltre strumenti per bloccare il tracciamento da parte di siti Web, la pubblicità e le connessioni non autorizzate, tutelando la navigazione privata. Le applicazioni più critiche, come per esempio quelle bancarie, sono al sicuro. Si possono evitare le truffe legate alle criptovalute e le fughe di dati, così come le violazioni delle password, vengono rilevate tempestivamente.

Non mancano un password manager e un archivio sicuro per i documenti. È inoltre sempre attiva la protezione dei pagamenti online che sono la fase più delicata di qualsiasi operazione associata allo shopping su e-commerce. Anti-ransomware, firewall e soluzioni contro il cryptojacking mettono al sicuro il dispositivo protetto, sono poi disponibili tecnologie che individuano le infezioni già in corso mentre la protezione multilivello permette di prevenire e neutralizzare virus e malware. Completa il quadro una VPN illimitata e superveloce inclusa nel piano.

Performance e sicurezza

Kaspersky Premium non si limita a proteggere utenti e device, massimizza anche le prestazioni del terminale in cui è installato. L'applicazione offre funzionalità per la pulizia e il monitoraggio dell'integrità del disco rigido evitando, anche in questo caso, la perdita di dati preziosi. Le performance vengono poi ottimizzate grazie a misure per incrementare rapidamente la velocità dei dispositivi, in questo modo essi garantiranno sempre le prestazioni per cui sono stati progettati.

Ciò significa poter lavorare senza preoccuparsi delle latenze ma anche guardare film in streaming, giocare e utilizzare App in modalità Full Screen senza interferenze e con la massima fluidità.

Nell'offerta è compreso Kaspersky Safe Kids gratis per un anno. Un servizio per tenere al sicuro le attività online dei bambini tramite:

filtri sui siti web per bloccare i contenuti per adulti e creare liste di pagine e applicazioni accessibili solo su autorizzazione.

Monitoraggio GPS per localizzare i propri figli su una mappa, definire delle zone sicure e ricevere notifiche quando queste vengono oltrepassate.

Possibilità di controllare la cronologia dei video di YouTube e di impedire l'accesso a quelli che presentano contenuti non appropriati.

Gestione del tempo trascorso davanti allo schermo di ciascun dispositivo con opzioni per limitarne la durata.

Kaspersky Premium in sconto

Kaspersky Premium è in sconto per il Black Friday dal 25 novembre e fino al 2 dicembre 2024 al 62% in meno del suo prezzo originale. 29,99€ per 1 dispositivo per 1 anno.

Kaspersky Plus: 1 dispositivo per 1 anno a 25,99€ con il 52% di sconto

Kaspersky Plus è la formula adatta per chi cerca una soluzione di sicurezza in grado di fornire un antivirus che agisce in tempo reale contro le minacce. Anche in questo caso abbiamo la protezione dei pagamenti online che tiene al sicuro le nostre carte di credito e i dati bancari, senza dimenticare le prestazioni che sono sempre ottimizzate per un'esperienza d'uso di alto livello.

Come per la soluzione Premium, l'offerta comprende anche una VPN utilizzabile senza limiti e dalle prestazioni elevate per chi vuole mettersi al sicuro da connessioni potenzialmente insicure, anonimizzare le sessioni di navigazione online e, perché no, visitare i cataloghi dei propri servizi di streaming che sono disponibili in altri Paesi. Con in più il vantaggio di poter localizzare la navigazione per trovare prodotti e servizi a prezzi vantaggiosi.

Sono incluse funzionalità di sicurezza anti-phishing e firewall, un Password Manager e il controllo contro le fughe di dati per informazioni personali e riservate sempre al sicuro da occhi indiscreti e utenti malintenzionati.

Lo sconto su Kaspersky Plus

Kaspersky Plus è ora disponibile con uno sconto per il Black Friday: 25,99€ per 1 dispositivo per 1 anno dal 25 novembre e al 2 dicembre 2024. Ben il 52% di sconto sul prezzo.

Kaspersky Standard: 1 dispositivo per 1 anno a 17,99€ con il 48% di sconto

Kaspersky Standard offre protezione multidispositivo mantenendo la semplicità d'installazione, di gestione e condivisione delle due soluzioni precedenti. Tutto quello che serve è pronto per l'installazione e l'integrazione sul tuo sistema.

Come per le versioni Premium e Plus parliamo di una piattaforma compatibile con tutti i sistemi operativi più diffusi, Windows, macOS, Android e iOS, e si hanno a disposizione le medesime funzionalità indipendentemente dall'ambiente che la ospita.

Con Kaspersky Standard hai a disposizione un antivirus che agisce in tempo reale, la protezione delle transazioni online e delle applicazioni bancarie, strumenti contro il tracciamento della navigazione e per la tutela della privacy. E le prestazioni? Anche con questa opzione le performance vengono ottimizzate, la velocità dei dispositivi aumenta, giocare e visualizzare video diventa più piacevole e si ha sempre la possibilità di liberare spazio utile dai propri dischi.

Kaspersky Standard in sconto

Per il Black Friday, dal 25 novembre al 2 dicembre 2024 Kaspersky propone la formula Standard a 17,99€ per 1 dispositivo per 1 anno, con il 48% di sconto.

Conclusioni

Proteggere i propri device, i propri dati e la propria famiglia non è un'opzione ma un dovere. Quest'anno, in occasione del Black Friday, Kaspersky rende la sicurezza ancora più facile e conveniente grazie a sconti fino al 62% sui prodotti Kaspersky Premium, Kaspersky Plus e Kaspersky Standard. Dal 25 novembre e al 2 dicembre 2024.

