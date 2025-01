Kaspersky Safe Kids: protezione digitale per i tuoi figli a 21,99€ all’anno

Assicurare ai propri figli un ambiente digitale sicuro è essenziale. Kaspersky Safe Kids offre una soluzione completa e intuitiva per monitorare e gestire l’attività online e offline dei bambini, ora disponibile a un prezzo speciale di 21,99€ all’anno, invece di 27,99€. Andiamo alla scoperta di tutte le sue funzionalità.

Kaspersky Safe Kids: uno strumento versatile per la sicurezza dei più piccoli

Kaspersky Safe Kids combina una gamma di funzionalità avanzate per aiutare i genitori a garantire una navigazione sicura e a promuovere abitudini digitali positive.

Tra le sue caratteristiche principali troviamo:

Monitoraggio GPS : localizza in tempo reale dove si trova tuo figlio;

: localizza in tempo reale dove si trova tuo figlio; Controllo delle attività digitali : fornisce rapporti dettagliati su app, siti web e video YouTube visitati;

: fornisce rapporti dettagliati su app, siti web e video YouTube visitati; Filtri per contenuti : nasconde automaticamente contenuti inappropriati e impedisce l’accesso a siti web o app specifiche;

: nasconde automaticamente contenuti inappropriati e impedisce l’accesso a siti web o app specifiche; Gestione del tempo davanti allo schermo : consente di impostare limiti di utilizzo giornalieri o pianificare momenti di pausa dai dispositivi;

: consente di impostare limiti di utilizzo giornalieri o pianificare momenti di pausa dai dispositivi; Notifiche batteria: ti avvisa quando il dispositivo del bambino ha poca autonomia.

Questi strumenti non solo proteggono i bambini dalle minacce online, ma aiutano anche i genitori a educarli all’uso responsabile della tecnologia.

Grazie a questa promozione, Kaspersky Safe Kids è accessibile a soli 21,99€ all’anno, un piccolo investimento per garantire la sicurezza digitale dei tuoi figli. L’offerta è valida per un periodo limitato, quindi è il momento ideale per attivare questo servizio.

Registrarsi è semplice: visita il sito ufficiale di Kaspersky, scegli il piano annuale e approfitta dello sconto per iniziare subito a proteggere i tuoi figli. Con Kaspersky Safe Kids, la sicurezza digitale e la serenità sono a portata di click.

