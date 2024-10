Kaspersky: risparmia fino al 60% sui piani di sicurezza online

Kaspersky, azienda leader nel campo della sicurezza informatica, ha da poco rinnovato i suoi piani di sicurezza per i singoli individui e le famiglie. Sono soluzioni che mantengono le proprie attività online private e sicure, senza che venga compromessa la velocità dei dispositivi stessi.

Te ne parliamo perché in questi giorni è disponibile una promozione che consente di risparmiare fino al 60% sui nuovi piani di sicurezza Kaspersky. Lo sconto massimo è per il piano Premium, che integra una protezione antivirus in tempo reale più una VPN illimitata e ultraveloce al prezzo scontato di 34,99 euro in un anno.

Risparmia fino al 60% sui piani di sicurezza Kaspersky

Nell'ultimo test condotto da AV-Comparatives, uno dei laboratori di test europei più importanti oggi presenti sul mercato, Kaspersky ha superato 14 aziende concorrenti, aggiudicandosi così il premio "Product of the Year". Non è che l'ennesima conferma della qualità dei suoi prodotti, che offrono il meglio di sé nel rilevare la presenza di nuovi malware, nella prevenzione di attacchi mirati e nel garantire il minor impatto possibile sulle prestazioni dei dispositivi su cui è in uso.

Con le nuove soluzioni di Kaspersky si beneficia di una protezione completa da ransomware, spyware, malware e virus. Inoltre, grazie a strumenti avanzati come VPN e Password Manager ci si assicura la massima privacy di contenuti, attività web e password.

Tutto questo senza subire interruzioni di sorta quando si sta facendo shopping online o si è impegnati in intense sessioni di gaming. A tal riguardo, Kaspersky assicura prestazioni ottimali di computer e smartphone anche quando è in esecuzione.

L'offerta sui piani di sicurezza completi di Kaspersky è disponibile su questa pagina del sito ufficiale. È inoltre prevista una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.