Kaspersky potenzia la VPN: più sicurezza e velocità, sempre a prezzo ridotto

Kaspersky è un punto di riferimento del settore della sicurezza informatica e, oltre all'antivirus in grado di bloccare il software malevolo, mette a disposizione dei suoi utenti anche la VPN, per una connessione sicura e privata. Da questa settimana, la VPN di Kaspersky si aggiorna e diventa ancora più efficace.

A disposizione degli utenti c'è ora una crittografia più avanzata a cui si affianca la nuova Double VPN per aumentare ulteriore la privacy e rendere impossibile la visualizzazione del traffico dati e dell'indirizzo IP dell'utente.

L'utilizzo di nuovi protocolli come Hydra e WireGuard consente di ottenere connessioni più sicure, veloci e affidabili. In più, con la nuova versione della VPN, sono ora accessibili oltre 100 nuovi server per semplificare la geolocalizzazione del proprio indirizzo IP. Per gli utenti, quindi, c'è la possibilità di utilizzare una VPN ancora più efficace su Windows, Android e iOS.

Per accedere alla VPN di Kaspersky è possibile puntare su Kaspersky Premium che unisce antivirus e VPN in un unico bundle, con un prezzo di 29,99 euro per un anno per un dispositivo oppure 32,99 euro per una protezione su 3 dispositivi o ancora 36,99 euro per una protezione per 5 dispositivi.

Per attivare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Antivirus e VPN con Kaspersky: la soluzione per la massima sicurezza

Con Kaspersky è ora possibile sfruttare una VPN "potenziata" che arricchisce ulteriormente il bundle Kaspersky Premium. Il servizio include:

la protezione avanzata da virus e altre minacce informatiche

il monitoraggio delle fughe di dati in tempo reale

la VPN nella nuova versione potenziata

il Password Manager

la possibilità di utilizzare i software su Windows, macOS, Android e iOS

Con l'offerta in corso è possibile accedere a Kaspersky Premium con un costo di 29,99 euro per un anno oppure a 32,99 euro o a 36,99 euro estendendo la protezione, rispettivamente, a 3 oppure 5 dispositivi. La promozione è attivabile qui di seguito.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.