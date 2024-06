Kali Linux 2024.2: rilascio ufficiale con GNOME 46 e nuovi tool

Offensive Security ha rilasciato Kali Linux 2024.2 come l'ultima ISO della popolare distribuzione mobile basata su Debian per l'hacking etico e i test di penetrazione. Kali Linux 2024.2 completa la transizione t64 per proteggere il sistema dal problema Year 2038, aggiorna l'offerta desktop GNOME all'ultima versione GNOME 46. Inoltre, migliora le modalità Kali-Undercover e HiDPI nel desktop Xfce predefinito. In questa versione sono inclusi diversi nuovi strumenti, vale a dire autorecon, uno strumento di ricognizione di rete multi-thread, coercer, uno strumento per forzare automaticamente un server Windows ad autenticarsi su una macchina arbitraria, dplot, una riscrittura Python di SharpDPAPI e goesploit, un comando utility di linea per la ricerca e il download di exploit.

Kali Linux 2024.2: gli altri strumenti inclusi nell’aggiornamento

Nel nuovo update è inclusa anche gowitness, un'utilità di screenshot web che utilizza Chrome Headless. Non mancano poi horst, per scansioni radio ottimizzate, ligolo-ng, strumento avanzato di tunneling/pivoting che utilizza un'interfaccia TUN, mitm6, strumento per pwning IPv4 tramite IPv6, netexec, strumento di sfruttamento dei servizi di rete che aiuta ad automatizzare la valutazione della sicurezza di reti di grandi dimensioni. Infine, vi è pspy, strumento per monitorare i processi Linux senza permessi di root. Kali Linux 2024.2 include anche pyinstaller per convertire programmi Python in eseguibili autonomi, l'estrattore Pyinstxtractor PyInstalller e il framework di generazione del payload sharpshooter. L’update introduce sickle, strumento di sviluppo del payload, snort, sistema per rilevare intrusioni di rete e sploitscan per la ricerca di informazioni CVE. Infine, vi sono vopono per eseguire applicazioni attraverso tunnel VPN con spazi dei nomi di rete temporanei e waybackpy, strumento per accedere all'API di Wayback Machine utilizzando Python.

Questa versione modifica il pacchetto scanner di rete Nmap per eseguire scansioni TCP SYN (Stealth) privilegiate (-sS) senza utilizzare sudo o root. Corregge poi il kernel Linux 6.6 LTS. Ciò per non causare più rallentamenti e arresti anomali con determinati software di virtualizzazione. Infine, aggiorna il kernel Raspberry Pi 5 a Linux 6.1.77. Anche Kali NetHunter è stato aggiornato con il supporto per Android 14 e altre migliorie. Kali Linux 2024.2 è disponibile per il download dal sito web ufficiale in varie versioni per piattaforme a 64 bit, ARM, VM, Cloud, WSL o mobili. Gli utenti esistenti di Kali Linux devono solo aggiornare le proprie installazioni eseguendo i comandi sudo apt update && sudo apt full-upgrade in un emulatore di terminale.