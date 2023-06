Kali Linux 2023.2: implementato PipeWire

Il team di coder della distribuzione Kali Linux ha rilasciato il nuovo aggiornamento di questo sistema operativo open source dedicato all'ethical hacking ed al penetration testing. Kali Linux 2023.2 implementa una serie di novità interessanti che vanno concretamente a migliorare il workflow degli utenti. Ad esempio una delle innovazioni di maggiore importanza è sicuramente l'implementazione del nuovo server audio PipeWire, nell'edizione del sistema dedicata all'ambiente grafico XFCE, che sostanzialmente manda in pensione lo storico PulseAudio. PipeWire è ormai uno standard per quanto riguarda la gestione dei flussi audio nel panorama delle distribuzioni Linux, dunque è normale che anche il team di Kali Linux abbia deciso di adottarlo.

PipeWire offre una piena compatibilità con i programmi che sfruttano PulseAudio, ALSA e JACK. Quindi la transizione per gli utenti della distribuzione sarà completamente indolore e porterà unicamente una facilitazione dei setting audio delle diverse periferiche di input/output sonoro.

Tecnicamente XFCE non supporta ufficialmente PipeWire, tuttavia, secondo quanto dichiarato dai developer della distribuzione, un supporto da parte dell'ambiente grafico non è realmente necessario. Infatti PipeWire, come già accennato prima, offre un layer di compatibilità, in questo caso Kali Linux sfrutta il pacchetto chiamato pipewire-pulse, che può essere implementato per eseguire la migrazione senza problemi o effetti collaterali.

Sempre per quanto concerne l'edizione con XFCE è arrivata una nuova estensione per il file manager Thunar, quello di riferimento per XFCE, che consente all'utente di eseguire un checksum rapido sui file per verificare se ci sono stati errori durante il download da un servizio web o il trasferimento da un'altra unità di storage.

L'edizione di Kali Linux 2023.2 dedicata al desktop enviroment GNOME Shell ha ricevuto un upgrade a GNOME 44, non è l'edizione più recente del progetto ma in ogni caso dispone di tutta una serie di funzionalità davvero comode, tipo i Quick Settings presenti nel menu di sistema ed il supporto a WireGuard.