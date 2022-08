Joe Biden firma la legge per la produzione interna di chip

Gli Stati Uniti provano a combattere la crisi dei semiconduttori: il presidente Joe Biden ha firmato l'atteso Chips and Science Act, trasformando in legge il pacchetto da 280 miliardi di dollari che include 52 miliardi in finanziamenti allo scopo di aumentare la produzione interna di chip nel paese a stelle e strisce.

L'accordo bipartisan è stato firmato anche nel tentativo di rilanciare l'innovazione americana in opposizione al crescente predominio tecnologico cinese, arrivando peraltro in un momento di continua carenza globale di semiconduttori.

Questa crisi, che perdura ormai da due anni, ha già convinto giganti come Intel a investire in nuovi impianti in modo da soddisfare la domanda di prodotti tecnologici come laptop e smartphone in tutto il mondo. I funzionari statunitensi temevano tuttavia che, senza un intervento da parte del governo, i produttori di chip avrebbero potuto trasferire nuovi impianti in Cina.

Chips and Science Act: gli Stati Uniti combattono la crisi globale di semiconduttori

Un recente rapporto pubblicato dal New York Times ha spiegato che la stessa Intel si era rivolta al Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti con una proposta per rilevare una fabbrica abbandonata in Cina. Il colosso ha adesso sospeso i suoi piani, ma le conversazioni aziendali con il governo americano hanno fatto pressione sui legislatori affinché agissero in merito con investimenti interni.

Anche da qui nasce il Chips and Science Act, approvato alla fine dello scorso mese dalla Camera e dal Senato dopo quasi due anni di trattative. Gli investimenti riguardano l'intero settore della ricerca scientifica americana con una cospicua parte, quantificata in 52 miliardi di dollari, pensata per incoraggiare i produttori di chip a costruire impianti di fabbricazione negli Stati Uniti.

Intel e altre aziende del settore sono adesso pronte a cogliere l'assist e si pensa già alla costruzione di nuovi impianti nel paese che potrebbero contribuire a ridurre la carenza globale di semiconduttori.