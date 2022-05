JBL WAVE 300TWS: auricolari bluetooth 5.2 con il 30% di sconto su Amazon

I nuovi auricolari Bluetooth WAVE 300TWS di JBL sono semplici e facili da usare, perfetti per chi cerca un prodotto user-friendly. La durata della batteria arriva fino a 6 ore (al 50% del volume) per gli auricolari e 20 ore per la custodia di ricarica, una potenza sufficiente per ricaricare gli auricolari una sola volta al giorno. Puoi acquistare questo prodotto su Amazon approfittando dello sconto del 30%.

Gli auricolari WAVE 300TWS sono dotati del più recente chip Bluetooth 5.2, che supporta la connessione Bluetooth multipoint con un massimo di 2 dispositivi (come gli auricolari JBL LIVE PRO), quindi puoi collegare gli auricolari a due dispositivi contemporaneamente. Gli auricolari WAVE 300TWS supportano anche la ricarica rapida, che è sempre utile quando si dimentica di caricare gli auricolari la sera prima.

Con una ricarica rapida di 10 minuti, puoi ottenere circa 1 ora di riproduzione. Il tempo di ricarica completo degli auricolari WAVE 300TWS è di 2 ore, lo stesso della custodia di ricarica.

Presenti anche funzionalità di controllo touch: i gesti di controllo tattile includono il tocco singolo, doppio tocco per passare al brano successivo e alle chiamate (risposta/rifiuta), tocco triplo (passare al brano precedente) e la pressione prolungata (assistente vocale). Non esiste alcuna funzione di controllo del volume e nessun supporto per app mobili.

Quindi non è possibile rimappare i comandi touch WAVE 300TWS, che sono altamente sensibili. La custodia di ricarica è piccola, compatta e leggera (37 grammi) e ha il classico design a griglia. La forma quadrata (5,5 cm di lunghezza, 5 cm di profondità e 2 cm di altezza) facilita la presa della custodia e la base piatta consente di appoggiare la custodia su qualsiasi superficie.



